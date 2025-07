Việt Nam phát hiện, xử lý hàng trăm vụ tội phạm mua bán người

Sáng 31.7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế, Bộ Công an phối hợp với T.Ư Hội LHPN Việt Nam, T.Ư Đoàn và UBND TP.Huế tổ chức lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30.7", với chủ đề "Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột", nhằm khẳng định cam kết của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, bảo vệ quyền con người, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước bền vững.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, diễn ra tại TP.Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tham dự và phát biểu tại lễ phát động, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng sự kiện quan trọng này nhằm khẳng định cam kết mạnh mẽ, quan điểm nhất quán và hành động quyết liệt của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh với một trong những loại tội phạm phi nhân tính nhất, một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó thủ tướng cũng đã điểm lại những kết quả mà Việt Nam đã nỗ lực thực hiện để phòng chống mua bán người và đưa ra 8 giải pháp mà Việt Nam sẽ thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Phó thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cộng đồng và mỗi người dân hãy cùng nhau đoàn kết, nâng cao nhận thức, chủ động hành động, phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Việt Nam kiên quyết đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi đời sống - xã hội.

Lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về phương thức hoạt động, thủ đoạn tinh vi, tính chất nguy hiểm của tội phạm mua bán người, đặc biệt là đặc điểm mang tính chất có tổ chức, xuyên quốc gia của loại tội phạm này. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người tại TP.Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Các mạng lưới tội phạm có tổ chức đang triệt để lợi dụng dòng người di cư, chuỗi cung ứng toàn cầu, những kẽ hở pháp luật và kinh tế, cùng với các nền tảng công nghệ số để thực hiện hoạt động mua bán người với quy mô lớn, xuyên biên giới. Chúng thu lợi bất chính từ lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục và cưỡng ép nạn nhân tham gia vào các hành vi phạm tội như lừa đảo trực tuyến, vận chuyển ma túy và các loại hình tội phạm khác.

Chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người năm nay do Liên Hợp quốc phát động nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp hình sự các nước trong đấu tranh triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán người có tổ chức, đồng thời bảo đảm cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.

Tội phạm mua bán người thủ đoạn ngày càng tinh vi

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết mua bán người tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, được điều hành bởi các tổ chức tội phạm có tổ chức. Số lượng nạn nhân bị mua bán ngày càng gia tăng, phạm vi hoạt động mở rộng trên các tuyến xuyên quốc gia, với mức độ bạo lực cao hơn, thời gian bị bóc lột kéo dài hơn và đem lại nguồn lợi nhuận ngày càng lớn cho các đối tượng phạm tội. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, đã có hơn 200.000 nạn nhân bị phát hiện trên toàn thế giới - con số này chỉ phản ánh phần nổi của tảng băng chìm; số vụ việc chưa được phát hiện trên thực tế còn cao hơn rất nhiều.

Tại Việt Nam, năm 2024, cả nước đã điều tra, xử lý 163 vụ với 455 đối tượng liên quan hành vi mua bán người với 500 nạn nhân được ghi nhận, trong đó đã khởi tố 91 vụ với 237 đối tượng liên quan hành vi mua bán người với số lượng 336 nạn nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã khởi tố, điều tra 120 vụ/365 bị can, trong đó thụ lý mới 34 vụ/101 bị can. Nạn nhân là nữ giới chiếm 66,67%. Trong số 22 vụ do lực lượng Cảnh sát hình sự khởi tố, điều tra mới có 28% nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, 72% nạn nhân bị mua bán trong nước.

Các đại biểu tham dự lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tội phạm mua bán người sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng, các đối tượng tìm kiếm, dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", lấy chồng nước ngoài hưởng cuộc sống giàu sang hoặc lợi dụng sự khó khăn về kinh tế và lệ thuộc của nạn nhân (vay tiền, không có khả năng trả nợ), cưỡng bức, khống chế, ép buộc nạn nhân ra nước ngoài làm việc trả nợ; các đối tượng dùng vỏ bọc là các "đại lý" ở nước ngoài phụ trách việc tìm kiếm, dẫn người từ Việt Nam sang làm nguồn lao động cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến và nhận số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng "tiền giới thiệu" từ các đại lý.

Các đối tượng tổ chức đưa nạn nhân xuất cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới và bán sang nước ngoài làm việc, làm vợ bất hợp pháp để thu lợi bất chính. Trong nước, nổi lên tình hình mua bán trẻ sơ sinh trên không gian mạng thông qua thủ đoạn cho, nhận con nuôi, làm giả giấy tờ, hợp pháp hóa các thủ tục cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để trục lợi bất chính.

Ngay sau lễ phát động đã diễn ra hoạt động diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30.7 với sự tham gia của các ngành trên địa bàn TP.Huế.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30.7 tại TP.Huế, Bộ Công an, T.Ư Hội LHPN Việt Nam, T.Ư Đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành của TP. Huế triển khai một số hoạt động: triển lãm ảnh tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMBN cho 700 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCMBN; tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ hưởng ứng lễ phát động tại không gian bên ngoài Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế; thăm và tặng quà đại diện 2 gia đình nạn nhân mua bán người sinh sống trên địa bàn TP.Huế.