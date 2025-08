Đà Nẵng: Thưởng nóng đơn vị phá án 'vẽ bệnh moi tiền' ở phòng khám quốc tế

Ngày 4.8, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Buổi lễ do đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chủ trì nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp nổi bật của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ký ngày 11.7, có 9 cá nhân thuộc Công an TP.Đà Nẵng được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (trái), chủ trì buổi khen thưởng ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Bộ Công an cũng tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác thi tuyển điều tra viên và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, 2 tập thể và 5 cá nhân cũng được Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích đột xuất trong công tác phối hợp trinh sát, điều tra vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP.Hà Nội và nhiều địa phương khác; thành tích trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025; đấu tranh với các đối tượng lợi dụng khiếu kiện, vi phạm pháp luật cũng như công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đại Đồng (thứ 4 từ trái qua) trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho các cá nhân thuộc Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Đặc biệt, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng được khen thưởng vì đã phối hợp điều tra, khởi tố 7 bị can là quản lý, nhân viên Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, "vẽ bệnh, moi tiền", chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của hơn 80 bị hại.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự được biểu dương với thành tích triệt phá thành công chuyên án 425L, xóa sổ nhóm 5 bị can cho vay nặng lãi (180%/năm). Nhóm này đã cho hơn 660 người vay với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Để kịp thời động viên các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã quyết định “thưởng nóng” 10 triệu đồng cho mỗi đơn vị gồm: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự.

Công an các phường Hòa Cường, Điện Bàn, Hội An Đông, Tam Kỳ và các xã Nam Phước, Thăng An cũng được “thưởng nóng” mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã lập nhiều thành tích trong phòng ngừa, điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở.



Trước đó, ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, P.Hải Châu) cho bác sĩ dỏm hù dọa, "chặt chém" bệnh nhân. 7 bị can là các quản lý và nhân viên gồm Trương Thị Hạ Liên (49 tuổi, ở P.Thanh Khê), Trương Thị Kim Lụa (30 tuổi, ở P.Hòa Xuân), Võ Thành Trung (32 tuổi, ở P.Liên Chiểu), Bùi Thị Thuận (31 tuổi, ở P.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (40 tuổi, ở P.Kim Liên), Nguyễn Kim Hoàng Yến (45 tuổi, ở P.Đan Phượng, cùng TP.Hà Nội), Lê Thị Nhung (32 tuổi, ở xã Thọ Lộc, Thanh Hóa). Trong đó, 4 bị can bị bắt tạm giam, 3 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198, bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh phòng khám đa khoa chuyên tiếp nhận các bệnh nhạy cảm về nam khoa, phụ khoa như cắt bao quy đầu, yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…