Bình Phước: Thưởng nóng cho chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 29.4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án 0325M, thu giữ hơn 55 kg ma túy.

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, trao thư khen của Tỉnh ủy Bình Phước cho Công an tỉnh Bình Phước

ẢNH: H.G

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM và các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 0325M, bắt giữ 11 nghi phạm có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 55 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn, 1 ô tô và nhiều tang vật khác.

Tại hội nghị, Bộ Công an khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; Tỉnh ủy Bình Phước tặng thư khen và phần thưởng cho Công an tỉnh; UBND tỉnh Bình Phước thưởng đột xuất 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá thành công chuyên án 0325M.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, thừa ủy quyền Bộ công an trao khen thưởng đột xuất cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh ẢNH: H.G

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng và biểu dương các thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.