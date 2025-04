Bình Phước: Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg tang vật

Theo Công an tỉnh Bình Phước, từ đầu tháng 3.2025 đến nay, đơn vị đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án trên không gian mạng của đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.



Chuyên án do đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, làm Trưởng ban; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTP về MT) Công an tỉnh Bình Phước làm Phó ban thường trực; các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Cảnh sát ĐTTP về MT, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát ĐTTP về MT Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước là Phó ban chuyên án.

Tang vật ma túy của chuyên án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã phát hiện đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM với phương thức hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh.

Các nghi phạm lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng giao hàng nhanh (xe ôm công nghệ) để giao ma túy. Khi có người cần mua ma túy số lượng từ 1 kg trở lên, các thành viên trong đường dây sẽ sử dụng mạng xã hội để liên lạc, chỉ đạo các đồng phạm tạo đơn hàng và điện thoại với shipper công nghệ đến nhận và giao ma túy ở nhiều địa phương khác nhau.

Ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về thông qua các kho hàng, tuy nhiên, những nghi phạm vận chuyển không giao trực tiếp mà lén lút để ở một điểm bí mật. Sau đó liên lạc với người nhận thông qua mạng xã hội để hướng dẫn lấy hàng, mang về kho cất giữ và tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo.

Tang vật ma túy các loại lên đến 55 kg ẢNH: CACC

Qua đấu tranh, đến nay, Ban chuyên án đã ra quyết định Khởi tố vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 4 người; ra quyết định tạm giữ hình sự 6 người; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 1 người.

Tang vật thu giữ khoảng 55 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn, 1 ô tô, 5 xe máy và nhiều tang vật có liên quan.

Chuyên án ma túy xuyên quốc gia với số tang vật lên đến 55 kg ma túy đang được công an các địa phương, tiếp tục đấu tranh, làm rõ.