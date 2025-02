Công an tỉnh Bình Phước: Nhiều đại tá, thượng tá xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 24.2, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, chủ trì buổi lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí (từ ngày 1.3.2025) đối với 12 cán bộ lãnh đạo và bố trí 4 lãnh đạo công an cấp huyện giữ chức vụ trưởng công an cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới.

Các lãnh đạo nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, gồm: đại tá Tô Hoài (Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ); thượng tá Văn Công Tâm, thượng tá Trần Hữu Ngạn (Trưởng phòng và Phó trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh); thượng tá Võ Hoàng Bắc (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội); thượng tá Đỗ Đình Hữu (Phó trưởng phòng Phòng an ninh kinh tế); thượng tá Trần Mạnh Hòa (Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy); thượng tá Huỳnh Văn Mự (Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH); thượng tá Trịnh Đức Doanh (Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp); thượng tá Tô Văn Đỉnh (Phó giám thị Trại tạm giam); thượng tá Lê Văn Em (Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát cơ động).

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao các quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho các cán bộ về hưu trước hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới ẢNH: H.G

Về lãnh đạo cấp huyện gồm thượng tá Nguyễn Văn Bền, Phó trưởng Công an TP.Đồng Xoài và thượng tá Văn Minh Chiến, Trưởng Công an TX.Phước Long

Đại tá Bùi Xuân Thắng trao quyết định điều động cán bộ đối với 4 lãnh đạo công an cấp huyện về làm trưởng công an cấp xã ẢNH: H.G

Đồng thời trao quyết định điều động thượng tá Đặng Ngọc Hùng (51 tuổi, Phó trưởng Công an H.Bù Đăng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TT.Đức Phong (H.Bù Đăng); điều động thượng tá Phạm Văn Thép (46 tuổi, Phó trưởng Công an H.Phú Riềng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an P.Long Phước (TX.Phước Long); điều động thượng tá Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi, Phó trưởng Công an H.Bù Gia Mập) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đắk Ơ (H.Bù Gia Mập); điều động thượng tá Nguyễn Công Chí, (46 tuổi), Phó trưởng Công an H.Bù Gia Mập đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Bù Gia Mập (H.Bù Gia Mập).

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ ẢNH: H.G

Đây là 4 phó trưởng công an cấp huyện đã tự nguyện, xin giữ chức vụ trưởng công an cấp xã để thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, mong muốn các cán bộ về hưu tiếp tục quan tâm, theo dõi và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ kế cận và đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nơi sinh sống.

Đối với 4 cán bộ là phó trưởng công an cấp huyện xung phong về làm trưởng công an cấp xã, đại tá Thắng tin tưởng các cán bộ này sẽ phát huy năng lực, sở trường, cùng với tập thể công an cấp xã đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tạo bước đột phá mới trên mọi lĩnh vực công tác.