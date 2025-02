Công an tỉnh Đắk Lắk: Nhiều lãnh đạo cấp phòng nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 22.2, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã công bố, trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 cán bộ công an cấp phòng và cấp huyện.

Theo đó, 11 cán bộ gồm: đại tá Nguyễn Văn Quy, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; thượng tá Ngô Văn Hiển, Trưởng phòng Hồ sơ; thượng tá Lê Tôn Cương, Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thượng tá Hà Quốc Huy, Chánh thanh tra Công an tỉnh; thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; thượng tá Niê Thủy Hồng, Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh và thượng tá Nguyễn Văn Lân, Trưởng Công an H.M'Đrắk và 3 cán bộ cấp phó trưởng phòng.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an T.Ư và Giám đốc Công an tỉnh, 11 cán bộ công an trên đều tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi công tác hưởng chế độ hưu trí để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của công an tỉnh trong thời gian tới.

Các trường hợp nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.