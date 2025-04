Khởi tố 5 bị can đánh bạc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh

Ngày 27.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can là học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Trà Vinh, để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Tây (28 tuổi), Nguyễn Minh Điền (39 tuổi), Nguyễn Phương Đông (26 tuổi), Triệu Văn Đạt (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Chánh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1.4, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra phòng ở của các học viên. Qua kiểm tra tại phòng số 3 thuộc khu 1 của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 1 điện thoại di động của học viên Nguyễn Văn Tây.

Đồng thời, phát hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh học viên Nguyễn Minh Điền đang viết giấy nợ do chơi lắc bầu cua bị thua cho các học viên Tây, Đông và Chánh với số tiền 300 triệu đồng.

Các học viên thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua vào ngày 3.2.2025. Hiện vật là 1 gói thuốc lá được quy đổi thành tiền mặt 10.000 đồng để đặt cược.

Các học viên xoay vòng làm cái để ăn thua với các học viên còn lại. Đến 18 giờ cùng ngày, những học viên này tiếp tục lắc bầu cua, mức cược mỗi bàn không giới hạn, ai muốn đặt bao nhiêu thì đặt, sau đó nâng giá trị tiền cá cược lên 1 cây thuốc (tương đương 100.000 đồng).

Trong quá trình chơi, Điền thua khá nhiều nên yêu cầu nâng giá trị cược từ 1 cây thuốc lên 10 cây thuốc (tương đương 1 triệu đồng). Khi chơi, các học viên dùng thùng giấy mì tôm để ghi nhớ lại số thuốc đã mượn của nhau.

Đến sáng 4.2, Đạt báo cho Điền số thua là 3.840 cây thuốc (tương đương 384 triệu đồng) và Điền cũng thừa nhận thua số tiền trên. Đến ngày 9.2, Tây, Đông và Chánh yêu cầu Điền viết giấy nợ số tiền 300 triệu đồng do thua bầu cua (số tiền 84 triệu đồng sẽ cho lại Điền).

Hiện tại, Điền trả nợ cho Đông, Tây, Chánh 1,9 triệu đồng bằng hình thức sử dụng tiền thăm nuôi để mua đồ dùng tại căn tin cho cả 3.

Trước đó, vào tháng 1.2025, các học viên đã chơi đánh bạc 7 lần và Điền bị thua 14 triệu đồng (Tây ăn 6 triệu đồng; Đông và Chánh mỗi người ăn 4 triệu đồng). Đến cuối tháng 1.2025, Điền liên hệ người nhà chuyển khoản cho Chánh số tiền trên để trả tiền cho các học viên. Các học viên này cũng thừa nhận đã nhận tiền.

Vụ đánh bạc nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.