Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm chuyên trộm bình ắc quy xe tải bán lấy tiền chơi game

Ngày 3.8, Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) cho biết qua tuần tra mật phục đã phát hiện, lần lượt bắt giữ nhóm 4 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn.

Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn P.Hòa Xuân liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm bình ắc quy ô tô tải vào ban đêm. Công an P.Hòa Xuân đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, mật phục.

Lợi dụng ô tô tải đậu bên đường, vắng người trông coi, các nghi phạm đã thực hiện nhiều vụ trộm bình ắc quy ẢNH: Đ.X

Theo Công an P.Hòa Xuân, lúc 3 giờ 30 phút ngày 2.8, tổ tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang ngồi cạnh xe máy tại khu vực giao nhau giữa đường Âu Dương Lân - Bàu Cầu 22 (P.Hòa Xuân).

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an xác định 2 thanh niên này là Hồ Trần Tuấn Đạt (24 tuổi) và Phạm Đắc Nam (18 tuổi, cùng trú P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Qua đấu tranh nhanh, Đạt và Nam khai vừa trộm chiếc xe máy điện tại khu dân cư Tây An (P.Hòa Xuân), mang đến địa điểm trên để tháo bình điện.

Mở rộng điều tra, 2 nghi phạm tiếp tục khai ra 2 đồng phạm là Nguyễn Trần Hữu Tiến và Nguyễn Thanh Quý (cùng 17 tuổi, trú P.Hòa Cường) từng thực hiện nhiều vụ trộm bình ắc quy xe tải tại các bãi đậu vắng người trông giữ.



Nhóm 4 nghi phạm chuyên trộm cắp bình ắc quy xe tải tại khu vực P.Hòa Xuân thời gian qua ẢNH: Đ.X

Các nghi phạm khai thường lợi dụng đêm khuya để đột nhập khu vực có xe tải đỗ lâu, lấy trộm bình ắc quy rồi bán cho các điểm thu mua phế liệu với giá 200.000 - 500.000 đồng/bình, dùng tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Nhóm trộm bán bình ắc quy cho các điểm thu mua phế liệu với giá 200.000 - 500.000 đồng/bình, lấy tiền chơi game ẢNH: Đ.X

Hiện Công an P.Hòa Xuân đã thu hồi tang vật, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nhóm trộm.

Việc kịp thời triệt phá nhóm trộm cắp góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, do Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phát động ngày 1.8.