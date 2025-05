Phó giám đốc phụ trách Công an TP.Đà Nẵng được thăng cấp đại tá trước niên hạn

Ngày 30.5, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Công an thành phố về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Đặc biệt, trong đợt này, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn (1 năm) đối với 2 lãnh đạo Công an thành phố và 1 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, do được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng 3 và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân.

Đại tá Phan Văn Dũng (bên trái) và đại tá Trần Phòng, hai phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chúc mừng đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc phụ trách Công an thành phố (giữa)

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Công an thành phố, thượng tá Nguyễn Thanh Trung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá, thăng cấp bậc hàm đại tá, thăng cấp bậc hàm thượng tá đối với 9 cán bộ.

Trong đó, thăng cấp bậc hàm (trước niên hạn 1 năm) lên đại tá đối với từ thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc phụ trách Công an thành phố; nâng lương cấp bậc hàm đại tá đối với đại tá Nguyễn Văn Tăng (Thành ủy viên, Phó giám đốc Công an thành phố); thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho 7 lãnh đạo cấp phòng kể từ ngày 1.6.

Dịp này, Phòng Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định của Công an thành phố về việc nâng lương, thăng cấp bậc hàm đối với 1.183 cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố đến niên hạn.

Thay mặt Đảng ủy, Công an TP.Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Đại Đồng chúc mừng và đề nghị cán bộ, chiến sĩ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không tự thỏa mãn về cấp học, cấp hàm, không ngừng trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đặc biệt là có giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với chế độ đãi ngộ mà Đảng và ngành đã quan tâm.