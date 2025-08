Đà Nẵng: Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Ngày 6.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Thành Phúc (26 tuổi, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thành Phúc (bên phải) tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 5.8, Công an P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng), tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Đ.H (50 tuổi, trú P.Liên Chiểu) về việc bị một người lạ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Zalo với tài khoản "Nguyen Tran Dai An", Phúc chủ động kết bạn với anh H., giới thiệu bản thân là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng vừa được điều động về Công an Q.Liên Chiểu (lúc chưa giải thể) để công tác.

Lấy lý do cần thuê trọ, Phúc đề nghị ở trong căn nhà do anh H. quản lý và được đồng ý.

Sau đó, lợi dụng việc nạn nhân đang vướng vào một vụ tranh chấp dân sự, ngày 9.7, Phúc bịa ra “kịch bản” hỗ trợ lấy lại tiền, yêu cầu chuyển trước 180 triệu đồng để “chạy việc”. Tin tưởng Phúc là công an thật, anh H. đã chuyển tiền cho Phúc. Tuy nhiên, khi Phúc tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 500 triệu đồng, anh H. bắt đầu nghi ngờ và lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an P.Hòa Khánh đã khẩn trương xác minh, truy xét và mời Phúc đến trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận hành vi lừa đảo.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Phúc có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng, và đang xác minh thêm các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo khác liên quan đến nghi phạm này.

Nguyễn Thành Phúc giới thiệu với nạn nhân là công an được điều động về Công an Q.Liên Chiểu để tạo niềm tin... sau đó thực hiện hành vi lừa đảo ẢNH: Đ.X

Qua vụ việc trên, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các trường hợp kết bạn, tự xưng là cán bộ công an hoặc người có chức vụ qua mạng xã hội để tạo lòng tin và đưa ra các đề nghị liên quan đến chuyển tiền. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng, đồng thời liên hệ công an địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.