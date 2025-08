Công an Đà Nẵng tung quân truy quét 'bóng ma trắng', nhiều con nghiện sa lưới

Ngày 6.8, Công an xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, trú xã Thăng An, TP.Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 0 giờ 40 cùng ngày (6.8), trong lúc tuần tra lực lượng chức năng phát hiện Thủy điều khiển xe máy BS 92H1-0411 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên người Thủy có một túi ni lông chứa 0,4 gram ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thị Thủy tàng trữ trái phép chất ma túy ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 4.8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Ngô Quyền (P.An Hải, TP.Đà Nẵng), tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BS 34B1-798.51 có biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng xe, người này bất ngờ vứt xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an khống chế ngay sau đó.

Kiểm tra cốp xe BS 34B1-798.51, công an phát hiện một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy. Người này sau đó được đưa về Công an phường An Hải làm rõ, khai nhận tên là Đ.V.A (35 tuổi, trú đường Ngô Quyền). Kết quả test nhanh cho thấy Đ.V.A dương tính với ma túy đá. Công an lập biên bản vi phạm và bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường An Hải tiếp tục xử lý.

Qua test nhanh, Đ.V.A (áo đen) dương tính với ma túy đá ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 2.8, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện T.T.H.Đ (23 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 43E1-492.79 tham gia giao thông, có biểu hiện sử dụng ma túy. Đ. khai nhận đã sử dụng ma túy. Người này cùng xe sau đó đã được đưa đến Công an phường Thanh Khê và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục xử lý theo quy định.

Một diễn biến khác, khoảng 0 giờ 40 ngày 3.8, Công an xã Phú Ninh (TP.Đà Nẵng) trong quá trình tuần tra địa bàn phát hiện Đoàn Văn Minh (27 tuổi, trú xã Thạnh Bình, TP.Đà Nẵng) có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, phát hiện trong người Minh có một túi ni lông chứa chất nghi là ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định Minh dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, Minh thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Công an xã Phú Ninh đã hoàn tất hồ sơ, áp dụng các thủ tục tố tụng theo quy định. Đến 20 giờ 45 ngày 3.8, Công an xã tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong đợt cao điểm.