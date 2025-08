Giả danh con gái nạn nhân để lừa đảo hơn 2,2 tỉ đồng

Chiều 6.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm giả danh con gái nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng qua mạng xã hội.

Trước đó, ngày 17.7, bà Đ.T.T.P (47 tuổi, ở P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo bị lừa hơn 2,2 tỉ đồng sau khi nhận tin nhắn qua tài khoản Facebook có tên "Thảo Linh", giống hệt tài khoản con gái bà đang sinh sống tại Dubai.

Kẻ lừa đảo đã nhắn tin với nội dung nhờ "chuyển tiền giúp khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế". Tưởng thật, bà P. đã chuyển tổng cộng 2,258 tỉ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng được cung cấp.

Nguyễn Ngọc Anh cùng tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng qua mạng xã hội ẢNH: Đ.X

Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp, bà P. mới bàng hoàng nhận ra bị lừa và lập tức trình báo công an.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm lừa đảo có thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra, truy xét.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, một tổ công tác được cử ra tỉnh Quảng Trị, nơi nghi vấn nghi phạm lừa đảo đang lẩn trốn.

Với sự phối hợp của Công an xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), tổ công tác đã khoanh vùng, làm rõ nghi phạm là Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, ở xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: Đ.X

Sau hơn một tuần truy vết, ngày 3.8, các trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt cùng gia đình tại TP.Đà Nẵng. Ngay lập tức 2 tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 nghi phạm liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh tỏ ra quanh co, ngoan cố, nhưng sau đó đã nhận tội.

Nguyễn Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện "dịch vụ chuyển tiền quốc tế", phối hợp với các tài khoản ngân hàng "rác" được mua qua Telegram để lừa chuyển tiền vào các tài khoản "ma".

Sau khi nhận được tiền, Ngọc Anh sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các nghi can liên quan.