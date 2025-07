Đánh bạc thua, nhóm nghi phạm chặn đường con bạc để hành hung, cướp tài sản

Ngày 31.7, Công an P.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ Nguyễn Văn Vọng (27 tuổi, ở P.Liên Chiểu), Nguyễn Viết Thanh (25 tuổi) và Diệp Văn Dân (31 tuổi, cùng ở P.Hòa Khánh, cùng TP.Đà Nẵng) để tiếp tục xử lý vụ cướp tài sản sau khi đánh bạc dưới hình thức Poker.

Trước đó, tối 28.7, nhóm 3 nghi phạm kể trên cùng nhóm Hồ Văn Thái (21 tuổi, ở P.Hòa Khánh), Nguyễn Huy Hoàng (ở P.Hòa Khê), Nguyễn Xu Cơ (cùng 21 tuổi, cùng là bạn Thái, ở P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) đánh bạc trái phép tại quán cà phê trên đường Âu Cơ (P.Liên Chiểu).

3 nghi phạm cướp tài sản bị bắt ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do mâu thuẫn trong khi đánh bạc dưới hình thức Poker (bài 52 lá) ăn thua bằng tiền, nên khi Thái rời quán thì bị Vọng, Thanh và Dân kẹp cổ, khống chế, kéo vào vỉa hè đường Đặng Dung, ép Thái phải đưa tiền.

Sau đó, Vọng, Thanh tiếp tục đe doạ, đánh đập, cướp điện thoại di động của Thái để trong túi quần và buộc Thái phải chuyển khoản. Thái vào ứng dụng ngân hàng chuyển khoản 2 lần là 5,18 triệu đồng vào tài khoản của Thanh.

Khi nhóm cướp bỏ đi, Thái đến Công an P.Liên Chiểu trình báo. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an P.Liên Chiểu, cho biết nhận thông tin, Công an phường chỉ đạo tổ phòng chống tội phạm tập trung toàn bộ lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ các nghi phạm đến tối cùng ngày đã bắt được Nguyễn Văn Vọng, Nguyễn Viết Thanh và Diệp Văn Dân.

Nhóm này khai nhận hành vi cướp tài sản và đánh bạc. Bên cạnh bắt nhóm cướp, Công an P.Liên Chiểu cũng xử lý Hồ Văn Thái, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Xu Cơ về hành vi đánh bạc trái phép.