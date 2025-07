2 ca sĩ đánh bạc hơn 4,3 triệu USD tại khách sạn Pullman

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club), địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

Đường dây cờ bạc này bị Bộ Công an triệt phá hồi tháng 6.2024. Số tiền đánh bạc được xác định lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương 2.600 tỉ đồng.

Công an triệt phá đường dây cờ bạc tại King Club ẢNH: CACC

Ca sĩ "nướng" 4,3 triệu USD vào cờ bạc

Danh sách 136 người bị truy tố tội đánh bạc cho thấy, những người tham gia cờ bạc tại King Club phần lớn có điều kiện về kinh tế, bao gồm cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, luật sư…

King Club có 3 hình thức trò chơi điện tử có thưởng, gồm slot, roulette và baccarat. Theo quy định thì chỉ người nước ngoài mới được tham gia các trò chơi này.

Tuy nhiên, để tăng doanh thu, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc), người đứng sau vận hành King Club và các quản lý tại đây đã thống nhất cho cả người Việt Nam vào chơi. Khách chơi là người Việt Nam sẽ được cấp thẻ thành viên, ngụy trang thông tin bằng tên nước ngoài.

Trong số các "con bạc", viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, trú tại Hà Nội), là ca sĩ. Cáo trạng cho thấy, ông Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Ông Vũ tham gia đánh bạc tại King Club dưới cái tên "Mr Troy". Từ ngày 4.2 - 22.6.2024, bị can này đánh bạc 116 lần, dưới 2 hình thức slot và baccarat. Tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD.

Lần ông Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).

Nam ca sĩ bị bắt từ tháng 6.2024, đến tháng 11.2024 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can được ghi nhận có nhiều thành tích trong công tác, có người thân là người có công với cách mạng; từng tham gia quân ngũ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, có bệnh tật, ốm đau…

Một ca sĩ khác cũng bị truy tố tội đánh bạc là Vũ Ngọc Hà (54 tuổi, trú tại TP.HCM). Ông Hà tham gia cờ bạc tại King Club dưới tên gọi "Mr Baret".

Ngày 18.5.2024, nam ca sĩ đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua hơn 199 USD (tương đương gần 4,8 triệu đồng). Bị can cũng được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ do tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

"Đội sổ" đánh bạc lên tới 16,3 triệu USD

Vẫn theo cáo trạng, người "nướng" nhiều tiền nhất vào đường dây cờ bạc tại King Club là bị can Bùi Văn Huynh (47 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do.

Tháng 7.2023, ông Huynh mở thẻ với tên gọi "Mr Calla". Chỉ trong 5 tháng sau đó, ông Huynh đánh bạc 34 lần bằng hình thức baccarat, với tổng số tiền lên tới hơn 16,3 triệu USD.

Lần ông Huynh chơi nhiều nhất là hơn 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng), lần ít nhất là 11.800 USD (tương đương hơn 284 triệu đồng). Ông Huynh bị thua tổng cộng hơn 963.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỉ đồng).

Bị can khác cũng chi số tiền cực lớn để đánh bạc tại King Club là Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do. Ông Phong hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng máy tính, mạng viễn thông.

Ông này đánh bạc 100 lần với tổng số hơn 10,7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 479.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỉ đồng), lần ít nhất là 1.500 USD (tương đương hơn 36 triệu đồng). Bị can bị thua tổng cộng hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 34 tỉ đồng).

Một số "con bạc" đáng chú ý khác như: ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) đánh bạc 95 lần với tổng cộng hơn 7 triệu USD; ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) đánh bạc 74 lần với tổng cộng hơn 4,2 triệu USD.

Hay như trường hợp ông Tạ Quốc Thịnh, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), đánh bạc 53 lần tổng số tiền hơn 137.000 USD, thua 46.000 USD.

Bị can Lê Thế Chiến, nguyên phó tổng biên tập một tạp chí, đánh bạc 17 lần với tổng số tiền hơn 12.500 USD, thắng hơn 6.500 USD (tương đương hơn 156 triệu đồng).