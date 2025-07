Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ 'nướng' 7 triệu USD vào cờ bạc thế nào?

Truy nã "ông trùm"

Cáo trạng cho hay, bị can Kim In Sung đã bỏ trốn và xuất cảnh về Hàn Quốc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ngoài ra, có 4 bị can trong nhóm đánh bạc cũng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, đồng thời niêm yết các tài liệu tố tụng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng xác định có đủ căn cứ để điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt với những người này.