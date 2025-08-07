Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giả danh công an ra oai 'điều tiết Grab' tại sân bay Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
07/08/2025 09:17 GMT+7

Nam thanh niên mặc trang phục công an, đứng điều tiết xe Grab tại sân bay Đà Nẵng, bị phát hiện là giả danh công an, có biểu hiện tâm lý bất thường.

Ngày 7.8, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết đã bàn giao một nam thanh niên giả danh công an, có biểu hiện tâm lý không bình thường, cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo quy định. 

Trước đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 6.8, lực lượng tuần tra thuộc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục công an, đang đứng điều khiển phương tiện tại khu vực đón/trả khách dành cho xe Grab, nhà ga quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Giả danh công an điều tiết Grab tại sân bay Đà Nẵng gây chú ý - Ảnh 1.

T.Q.H giả danh công an đứng điều tiết giao thông tại sân bay Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Khi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng nhận thấy người này có biểu hiện không bình thường nên được lực lượng an ninh sân bay mời về phòng trực ban. 

Qua xác minh, người này tên T.Q.H (30 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) và không phải là cán bộ công an. Tại phòng trực ban, T.Q.H tiếp tục có biểu hiện không tỉnh táo, nghi có vấn đề về tâm lý nên không thể làm việc rõ ràng. 

Giả danh công an điều tiết Grab tại sân bay Đà Nẵng gây chú ý - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xác định T.Q.H có dấu hiệu tâm lý bất thường

ẢNH: Đ.X

Trung tâm An ninh hàng không sau đó đã lập biên bản vụ việc, phối hợp và bàn giao người này cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ giả danh công an đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Đà Nẵng: Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Giả danh công an, Nguyễn Thành Phúc lừa nạn nhân chuyển 180 triệu đồng với chiêu 'giải quyết tranh chấp'. Khi đòi thêm 500 triệu đồng, Phúc bị nạn nhân phát giác và trình báo công an.

Khám phá thêm chủ đề

giả danh công an Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng sân bay Đà Nẵng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận