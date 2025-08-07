Giả danh công an ra oai 'điều tiết Grab' tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 7.8, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết đã bàn giao một nam thanh niên giả danh công an, có biểu hiện tâm lý không bình thường, cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 6.8, lực lượng tuần tra thuộc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục công an, đang đứng điều khiển phương tiện tại khu vực đón/trả khách dành cho xe Grab, nhà ga quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

T.Q.H giả danh công an đứng điều tiết giao thông tại sân bay Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Khi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng nhận thấy người này có biểu hiện không bình thường nên được lực lượng an ninh sân bay mời về phòng trực ban.

Qua xác minh, người này tên T.Q.H (30 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) và không phải là cán bộ công an. Tại phòng trực ban, T.Q.H tiếp tục có biểu hiện không tỉnh táo, nghi có vấn đề về tâm lý nên không thể làm việc rõ ràng.

Lực lượng chức năng xác định T.Q.H có dấu hiệu tâm lý bất thường ẢNH: Đ.X

Trung tâm An ninh hàng không sau đó đã lập biên bản vụ việc, phối hợp và bàn giao người này cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ giả danh công an đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

