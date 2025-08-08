Đà Nẵng: Xử phạt nhóm người chặt nho rừng ở bán đảo Sơn Trà

Ngày 8.8, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người tự ý chặt hạ cây rừng tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook V.C phản ánh vụ việc xảy ra vào chiều 7.8. Theo phản ánh, tại khu vực gần Khu nghỉ dưỡng InterContinental – Hố Sâu (bán đảo Sơn Trà), nhóm 5 - 6 người đi trên xe máy và ô tô bán tải đã ngang nhiên chặt cây chòi mòi (còn gọi là nho rừng) để hái quả.

Hành vi xâm hại rừng, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật của nhóm người bị cộng đồng mạng lên án gay gắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù được người đi đường nhắc nhở rằng hành vi chặt cây tại rừng đặc dụng Sơn Trà là vi phạm pháp luật, nhóm người này vẫn tiếp tục thu hái, phớt lờ cảnh báo.

"Tôi có nói họ không được thu quả bằng cách hủy diệt những loài cây rừng có thể cung cấp nguồn thực phẩm cho động vật hoang dã... Nhưng đành bất lực. Tôi hy vọng mọi người cùng phản đối hành vi này", tài khoản V.C viết.

Hành vi chặt phá này bị cộng đồng mạng lên án gay gắt vì ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, nguồn thức ăn tự nhiên của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt tại bán đảo Sơn Trà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã xác minh và xử phạt nhóm người này với số tiền 1,25 triệu đồng.

Đại diện Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm rừng đặc dụng, đồng thời phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng.