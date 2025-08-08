Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Xử phạt nhóm người chặt nho rừng ở bán đảo Sơn Trà

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2025 18:00 GMT+7

Nhóm người tự ý chặt cây nho rừng tại bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bị dư luận lên án gay gắt vì xâm hại rừng đặc dụng, ảnh hưởng đến môi trường sống của voọc chà vá chân nâu.

Ngày 8.8, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người tự ý chặt hạ cây rừng tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook V.C phản ánh vụ việc xảy ra vào chiều 7.8. Theo phản ánh, tại khu vực gần Khu nghỉ dưỡng InterContinental – Hố Sâu (bán đảo Sơn Trà), nhóm 5 - 6 người đi trên xe máy và ô tô bán tải đã ngang nhiên chặt cây chòi mòi (còn gọi là nho rừng) để hái quả.

Đà Nẵng: Xử phạt nhóm người chặt hái ‘nho rừng’ ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 2.

Hành vi xâm hại rừng, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật của nhóm người bị cộng đồng mạng lên án gay gắt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù được người đi đường nhắc nhở rằng hành vi chặt cây tại rừng đặc dụng Sơn Trà là vi phạm pháp luật, nhóm người này vẫn tiếp tục thu hái, phớt lờ cảnh báo.

"Tôi có nói họ không được thu quả bằng cách hủy diệt những loài cây rừng có thể cung cấp nguồn thực phẩm cho động vật hoang dã... Nhưng đành bất lực. Tôi hy vọng mọi người cùng phản đối hành vi này", tài khoản V.C viết.

Hành vi chặt phá này bị cộng đồng mạng lên án gay gắt vì ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, nguồn thức ăn tự nhiên của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt tại bán đảo Sơn Trà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã xác minh và xử phạt nhóm người này với số tiền 1,25 triệu đồng.

Đại diện Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm rừng đặc dụng, đồng thời phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng.

Tin liên quan

Tạm dừng hoạt động dù lượn ở bán đảo Sơn Trà sau vụ tai nạn chết người

Tạm dừng hoạt động dù lượn ở bán đảo Sơn Trà sau vụ tai nạn chết người

Liên quan vụ Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tropical Forest tổ chức bay dù lượn gặp sự cố khiến một người tử vong, TP.Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động dù lượn ở bán đảo Sơn Trà.

Khám phá thêm chủ đề

Bán Đảo Sơn Trà vi phạm hành chính cây rừng Kiểm lâm Đà Nẵng chặt hạ cây rừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận