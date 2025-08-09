Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Mâu thuẫn tiền bạc, 1 người nhập viện, 3 nghi phạm bị tạm giữ

Bá Cường
Bá Cường
09/08/2025 14:32 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị triệu tập và tạm giữ 3 nghi phạm, liên quan đến vụ 1 nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu do mâu thuẫn tiền bạc.

Ngày 9.8, thông tin từ UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát do mâu thuẫn tiền bạc khiến 1 người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Quảng Trị: Mâu thuẫn tiền bạc, 1 người nhập viện, 3 nghi phạm bị tạm giữ- Ảnh 1.

Ông L. ngã gục ra sàn sau khi bị nhóm thanh niên xô xát

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ tối 8.8. Do mâu thuẫn tiền bạc, nợ nần, 3 nghi phạm gồm Hoàng Văn Thiện (34 tuổi, trú tại thôn Minh Chính), Nguyễn Thanh Chương (38 tuổi, trú tại thôn Tân An) và Lê Trung Kiên (36 tuổi, trú tại thôn Phan Xá, cùng xã Cam Lộ) sau khi ăn nhậu đã đến nhà của ông M.T.L (53 tuổi, trú tại xã Hiếu Giang) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Một trong 3 nghi phạm đã dùng hung khí tấn công vào đầu của ông L., vết thương rất nghiêm trọng khiến ông L. ngã gục ra sàn nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhưng vết thương quá nặng nên sau đó chuyển tiếp vào Bệnh viện Trung ương Huế. Cả 3 nghi phạm Thiện, Chương, Kiên sau đó rời khỏi hiện trường.

Nắm được thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác minh; đến sáng nay 9.8 đã triệu tập và tạm giữ Thiện, Chương, Kiên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Quảng Trị: Bất ngờ phát hiện thi thể người đi đánh bắt cá qua đêm không về

Quảng Trị: Bất ngờ phát hiện thi thể người đi đánh bắt cá qua đêm không về

Sau 1 đêm đi đánh bắt cá không thấy về nhà, thi thể ông H. ở Quảng Trị được người dân địa phương bất ngờ phát hiện tại một cống dẫn nước.

Khám phá thêm chủ đề

mâu thuẫn tiền bạc Quảng Trị Nghi phạm Xô xát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận