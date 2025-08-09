Quảng Trị: Mâu thuẫn tiền bạc, 1 người nhập viện, 3 nghi phạm bị tạm giữ

Ngày 9.8, thông tin từ UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát do mâu thuẫn tiền bạc khiến 1 người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông L. ngã gục ra sàn sau khi bị nhóm thanh niên xô xát ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ tối 8.8. Do mâu thuẫn tiền bạc, nợ nần, 3 nghi phạm gồm Hoàng Văn Thiện (34 tuổi, trú tại thôn Minh Chính), Nguyễn Thanh Chương (38 tuổi, trú tại thôn Tân An) và Lê Trung Kiên (36 tuổi, trú tại thôn Phan Xá, cùng xã Cam Lộ) sau khi ăn nhậu đã đến nhà của ông M.T.L (53 tuổi, trú tại xã Hiếu Giang) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Một trong 3 nghi phạm đã dùng hung khí tấn công vào đầu của ông L., vết thương rất nghiêm trọng khiến ông L. ngã gục ra sàn nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhưng vết thương quá nặng nên sau đó chuyển tiếp vào Bệnh viện Trung ương Huế. Cả 3 nghi phạm Thiện, Chương, Kiên sau đó rời khỏi hiện trường.

Nắm được thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác minh; đến sáng nay 9.8 đã triệu tập và tạm giữ Thiện, Chương, Kiên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.