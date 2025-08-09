Quảng Trị: Đại hội Đảng bộ xã, phường không văn nghệ, tối đa 5 lẵng hoa

Ngày 9.8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng bộ xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo hướng thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Cụ thể, các địa phương không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng. Trường hợp có đoàn nhân dân hoặc thiếu nhi chào mừng thì phải thực hiện ngắn gọn, tiết kiệm, đảm bảo trang nghiêm.

Đại hội Đảng bộ xã Ninh Châu (Quảng Trị) sáng 9.8 ẢNH: LÊ VIẾT HÙNG

Về hoa chúc mừng, quy định số lượng tối đa tại hội trường không quá 5 lẵng. Ưu tiên các lẵng hoa chung của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; của các xã, phường trên địa bàn cấp huyện trước sắp xếp, sáp nhập; của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ quan và chi bộ khối công an, quân sự trực thuộc đảng ủy.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh dự đại hội gồm: đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy được phân công dự và phát biểu chỉ đạo; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn; Tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp xã. Các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nếu thu xếp được thời gian dự thì báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để bố trí vào lịch công tác chung.

Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai, đảm bảo đại hội diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả, tiết kiệm.



