Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Đại hội Đảng bộ xã, phường không văn nghệ, tối đa 5 lẵng hoa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/08/2025 10:30 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu đại hội Đảng bộ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra gọn nhẹ, tiết kiệm, không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, không quá 5 lẵng hoa; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua chào mừng sự kiện.

Ngày 9.8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng bộ xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo hướng thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Cụ thể, các địa phương không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng. Trường hợp có đoàn nhân dân hoặc thiếu nhi chào mừng thì phải thực hiện ngắn gọn, tiết kiệm, đảm bảo trang nghiêm.

Quảng Trị: Đại hội Đảng bộ xã, phường không văn nghệ, tối đa 5 lẵng hoa- Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ xã Ninh Châu (Quảng Trị) sáng 9.8

ẢNH: LÊ VIẾT HÙNG

Về hoa chúc mừng, quy định số lượng tối đa tại hội trường không quá 5 lẵng. Ưu tiên các lẵng hoa chung của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; của các xã, phường trên địa bàn cấp huyện trước sắp xếp, sáp nhập; của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ quan và chi bộ khối công an, quân sự trực thuộc đảng ủy.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh dự đại hội gồm: đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy được phân công dự và phát biểu chỉ đạo; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn; Tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp xã. Các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nếu thu xếp được thời gian dự thì báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để bố trí vào lịch công tác chung.

Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai, đảm bảo đại hội diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả, tiết kiệm.


Tin liên quan

Tại đại hội Đảng, TP.HCM kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Tại đại hội Đảng, TP.HCM kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Thành ủy TP.HCM đề nghị các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng ủy trực thuộc phát động, tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại về mưa lũ ở các địa phương tại đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở.

TP.HCM lập thêm 2 tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ phường, xã

TP.HCM lập 17 tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ phường, xã

Khám phá thêm chủ đề

đại hội đảng Quảng Trị Tỉnh ủy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận