Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo tổ công tác giám sát BVĐK Cà Mau

Ngày 7.8, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Màu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ban hành quyết định thành lập 4 tổ giám sát nhằm theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án (DA) trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, được giao theo dõi và chỉ đạo 2 DA đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường; DA xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được giao theo dõi và chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường

ẢNH: G.B.

Tổ công tác số 2 do ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, phụ trách 8 DA như: kè chống sạt lở bờ sông TP.Bạc Liêu; đê biển Đông - đoạn từ kênh Mương 1 đến Huyện Kệ; khu neo đậu tránh trú bão Cái Cùng; cải tạo hạ tầng vùng muối Đông Hải và tuyến đường Tư Cồ - Linh Ứng…

Tổ công tác số 3 do ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh, phụ trách, giám sát 5 DA gồm: đường vành đai trong TP.Bạc Liêu (giai đoạn 1); đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu (giai đoạn 1); DA xây dựng cầu Hoà Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn - Gò Cát; DA xây dựng tuyến đường ĐT.979 đoạn từ TT.Phước Long, H.Phước Long (cũ) đến Ba Đình, H.Hồng Dân (cũ) và DA nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, H. Hồng Dân (cũ).

Tổ công tác số 4 do ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh, làm tổ trưởng, theo dõi các DA: DA nâng cấp, mở rộng đường U Minh - Khánh Hội; DA đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối từ Bến cá Khánh Hội đến tuyến đường U Minh - Khánh Hội; DA thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

Các tổ công tác không chỉ giám sát tiến độ giải ngân mà còn có trách nhiệm xác định nguyên nhân gây chậm trễ, kiến nghị các giải pháp xử lý và đề xuất phương án tổ chức thực hiện. Đặc biệt, tổ công tác có quyền xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công.

Phương pháp làm việc của tổ công tác theo hướng trực tiếp, thực địa, đánh giá toàn diện tiến độ và kết quả triển khai; ghi nhận khó khăn phát sinh, chỉ đạo xử lý kịp thời và tổng hợp báo cáo gửi Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay sau mỗi đợt kiểm tra.

Việc thành lập các tổ công tác do lãnh đạo chủ chốt đứng đầu, cho thấy quyết tâm chính trị cao và cách điều hành dựa trên hành động, trách nhiệm rõ ràng, mục tiêu cụ thể của tỉnh Cà Mau.