Cà Mau triển khai phương án tạm thời xử lý rác sinh hoạt

Ngày 7.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, trước tình trạng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (P.An Xuyên) tạm ngưng hoạt động, UBND tỉnh vừa ban hành công văn hỏa tốc về phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời.

Theo đó, toàn bộ các xã, phường sau sáp nhập thuộc 2 tỉnh Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu (cũ) được phân công làm đầu mối ký hợp đồng với các đơn vị thu gom rác để vận chuyển về các bãi chôn lấp dự phòng (có danh sách các địa phương cụ thể - PV). Việc này nhằm đảm bảo xử lý kịp thời lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, tránh ùn ứ, ô nhiễm, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc.

Rác thải tại xã Hồ Thị Kỷ sẽ đưa về bãi chôn lấp tại xã Thới Bình để xử lý ẢNH: G.B

Về kinh phí, các địa phương được yêu cầu lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp thẩm quyền phân bổ theo quy định. Việc giám sát khối lượng rác thực tế cũng được giao cho các đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm trực tiếp.

Tại các địa phương thuộc tỉnh Bạc Liêu cũ, trung tâm dịch vụ đô thị Bạc Liêu và các UBND xã, phường lần lượt làm đầu mối ký hợp đồng, đảm nhận vai trò tổ chức thu gom, vận chuyển rác về các bãi tập trung tại các xã Vĩnh Lợi, Phước Long, Gành Hào... Công văn yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ, không để tồn rác gây ảnh hưởng môi trường và đời sống dân cư.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường triển khai hiệu quả phương án tạm thời, đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi xử lý chất thải.

Đặc biệt, sau khi Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau tái vận hành, toàn bộ lượng rác đã chôn lấp tạm thời sẽ được thu gom lại để đưa về xử lý tập trung tại nhà máy theo đúng quy chuẩn bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Cà Mau cũng nhấn mạnh, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các địa phương phải kịp thời báo cáo để tỉnh chỉ đạo giải quyết, đảm bảo rác thải không trở thành điểm nóng mới trong quản lý đô thị sau khi bộ máy hành chính được sắp xếp lại.