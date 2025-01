Khen thưởng 2 nhân viên thu gom rác nhặt được vàng trả lại người đánh rơi

Tối 28.1 (nhằm 29 tháng chạp), ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND H.Tây Sơn (Bình Định), đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng đột xuất cho 2 nhân viên thu gom rác thải (thuộc Ban Quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn) vì đã có hành động đẹp, nhặt được vàng tự nguyện trả lại người đánh rơi.

Hai nhân viên này là các ông Trần Anh Tuấn (48 tuổi) và ông Đỗ Thanh Tùng (46 tuổi, cùng ở khối 4, TT.Phú Phong, H.Tây Sơn).

Ông Nguyễn Văn Khánh (bìa phải) trao giấy khen cho ông Tuấn (ở giữa) và ông Tùng trong đêm giao thừa ẢNH: VĂN PHONG

Theo thiếu tá Trương Quang Xang, Trưởng công an TT.Phú Phong (H.Tây Sơn), ngày 17.1, hai nhân viên nói trên thu gom rác thải từ tuyến đường Trần Hưng Đạo đến điểm thu gom tại Công ty CP May Tây Sơn (TT.Phú Phong) đã phát hiện 1 chiếc ví bên trong hộp giấy bỏ vào thùng nhựa đựng rác.

Kiểm tra bên trong ví có 3 chiếc nhẫn vàng loại 18K, tiền và một số loại giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Mỹ Huyền.

Các ông Tuấn và Tùng lập tức báo cáo sự việc cho Giám đốc Ban Quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn và Công an TT.Phú Phong.

Công an TT.Phú Phong xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền, công nhân Công CP May Tây Sơn. Sau đó, Công an TT.Phú Phong phối hợp Ban Ban quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn trao trả tài sản cho chị Huyền.

Nhận lại số tài sản bị đánh rơi, chị Huyền rất xúc động. "Số tài sản này lúc nào tôi cũng mang trong người nhưng không hiểu sao hôm đó lại đánh rơi. Rất may có người nhặt được, trả lại cho tôi. Tôi rất biết ơn hành động đẹp của hai ông và Công an TT.Phú Phong đã tìm cách trao trả lại toàn bộ tài sản mà tôi đã đánh rơi", chị Huyền nói.

Ông Nguyễn Thanh Diên, Chủ tịch UBND TT.Phú Phong, cho biết ông Tuấn và ông Tùng là 2 công dân có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn tại địa phương. Trong đó, ông Tùng thuộc diện hộ nghèo, không có nghề nghiệp ổn định. Từ năm 2020, ông Tuấn và ông Tùng làm nhân viên đi theo xe thu gom, vận chuyển rác thải với số tiền 150.000 đồng/ngày.