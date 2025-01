Ấm lòng cuối năm: Chú bộ đội, công an xã trả lại tiền cho người nghèo đánh rơi

Gần 100 triệu đồng ủng hộ hoàn cảnh khó khăn

Chiều 28.1, đại úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng công an xã Vĩnh Thái (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), cho biết sau bài viết về một chiến sĩ công an xã trả lại tiền đánh rơi cho một gia đình nghèo, đến nay cộng đồng mạng ủng hộ gần 100 triệu đồng cho gia đình này.

Công an xã Vĩnh Thái trao số tiền của cộng đồng mạng ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (ngồi ngoài cùng bên phải) ẢNH: B.H

Trước đó, ngày 27.1, đi từ thôn Tân Mạch qua thôn Thử Luật (xã Vĩnh Thái), chị Lê Thanh Thúy (42 tuổi, trú xã Vĩnh Thái) nhặt được một số tiền mặt gói bên trong tờ giấy. Sau đó, chị Thúy đến giao nộp tiền cho Công an xã Vĩnh Thái.

Công an xã Vĩnh Thái đăng tải thông tin để tìm chủ nhân số tiền, và xác minh bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú xã Vĩnh Thái) là người đánh rơi. Lực lượng công an xã đã đến tận nơi để trao tiền và nhận lại nhiều điều bất ngờ.

"Nhận được số tiền bị đánh mất, chị Hoa rất vui. Nhưng điều làm chúng tôi xúc động là khi người người, nhà nhà đang chuẩn bị đón tết, đèn đóm rực rỡ... thì trong căn nhà này hoàn toàn ngược lại", đại úy Minh nói.

Chị Hoa dáng người tiều tụy, đang chăm lo cho người dì bị tàn tật bẩm sinh, do không đi lại được, không thể nằm giường cao (để đảm bảo an toàn) nên phải nằm dưới sàn nhà với cái rét gần 14 độ C. Gia đình chị Hoa cũng thuộc hộ nghèo tại địa phương và đang sống trong căn nhà xuống cấp.

Công an xã Vĩnh Thái đến nhà của bà Hoa để xác minh, trao trả lại số tiền và bất ngờ trước hoàn cảnh của gia đình ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bất ngờ hơn, sau khi Công an xã Vĩnh Thái đăng tải thông tin đã trao trả tiền kèm hình ảnh gia đình chị Hoa trên fanpage của đơn vị, cộng đồng mạng cũng như nhiều người dân đã liên hệ Công an xã Vĩnh Thái xin số tài khoản ngân hàng và tự nguyện quyên góp ủng hộ. Đến thời điểm này, tiền ủng hộ đã gần 100 triệu đồng.

"Chúng tôi trao trước 5 triệu đồng để gia đình chị Hoa có tiền sắm tết. Số tiền còn lại phải chờ qua Tết Nguyên đán, khi ngân hàng làm việc trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cho gia đình chị Hoa", đại úy Minh nói thêm.

Chú bộ đội âm thầm trả lại của rơi

Cũng trong ngày 28.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị xác nhận đã nắm được vụ việc một quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị nhặt được của rơi và âm thầm trả lại cho người đánh mất.

Trước đó, vào ngày 18.1, bà Võ Thị Thu Hà (48 tuổi, trú tại xã Cam Nghĩa, H.Cam Lộ) đi ra chợ Cùa (xã Cam Chính) thì đánh rơi chiếc túi xách, bên trong chứa giấy tờ cá nhân và hơn 10 triệu đồng.

Bức thư của bà Hà gửi cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị ẢNH: B.H

Thời điểm này, đại úy Lê Anh Đông, nhân viên bảo vệ thao trường (Ban Tác huấn, Phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị), đi làm nhiệm vụ qua tuyến đường gần chợ Cùa thì phát hiện chiếc túi.

Kiểm tra bên trong, đại úy Đông phát hiện giấy tờ tùy thân và tiền mặt liền tìm đến nhà của chủ nhân chiếc túi để trả lại rồi tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ và không báo cáo cấp trên.

Đại úy Lê Anh Đông, người âm thầm trao trả lại số tiền mà không báo cho cấp trên ẢNH: B.H

Sau khi nhận được số tiền đánh mất, bà Hà viết một lá thư gửi cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị để cám ơn vì đã giáo dục, rèn luyện tốt cho cán bộ, chiến sĩ.

Khi được hỏi vì sao không báo với cấp trên, đại úy Đông cho rằng đó là việc mà ai cũng phải làm.

“Tôi nghĩ việc đó là đương nhiên và ai cũng phải làm, nên tôi không báo cáo với đơn vị”, đại úy Đông nói.