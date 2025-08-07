Người Cà Mau có nhà cách nơi làm việc trên 20 km được mua nhà ở xã hội

Ngày 7.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người lao động có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15.8.2025 và được xem là động thái kịp thời khi nhiều người lao động không đủ điều kiện hưởng nhà ở xã hội chỉ vì đã có nhà, nhưng nằm xa nơi làm việc thực tế.

Khu dự án nhà ở xã hội tại P.An Xuyên (Cà Mau) đã hoàn thiện 93 căn, nhưng vẫn chưa mở bán vì đang hoàn thiện hồ sơ ẢNH: G.B

Theo quyết định, người lao động vẫn được xét mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội nếu ngôi nhà họ đang sở hữu là căn duy nhất tại Cà Mau và nằm ngoài bán kính 20 km tính từ địa điểm làm việc. Đồng thời, dự án nhà ở xã hội được lựa chọn phải nằm trong phạm vi 15 km tính từ nơi làm việc.

Đặc biệt, người đăng ký mua nhà ở xã hội trong trường hợp này không cần nộp giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở, mà chỉ cần kê khai theo mẫu quy định tại Thông tư 05/2024/TT-BXD. Việc xét duyệt do chủ đầu tư dự án và Sở Xây dựng Cà Mau hướng dẫn, kiểm tra.

Chính sách này không chỉ hướng tới công nhân, viên chức đang làm việc tại các đô thị, khu công nghiệp mà còn giải quyết tình trạng cư trú, làm việc lệch pha vốn tồn tại nhiều năm qua tại các huyện ven đô, vùng sáp nhập sau hợp nhất hành chính.

Trước đó, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cà Mau được giao chỉ tiêu hoàn thành 4.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn chưa có dự án nhà ở xã hội nào đủ điều kiện để tiếp nhận hồ sơ mua, thuê hoặc thuê mua.

Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, cho biết: "Chúng tôi chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ nào do chưa có dự án nhà ở xã hội nào đủ điều kiện để bán hoặc cho thuê. Khi có, sở sẽ công bố công khai trên cổng thông tin điện tử".

Ông Hùng nói thêm, sau hợp nhất, tỉnh đã khảo sát lại nhu cầu nhà ở xã hội để cập nhật danh sách, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án tiếp theo.

Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai 14 dự án nhà ở xã hội. Trong đó, có 6 dự án nhà ở xã hội độc lập, diện tích 38,33 ha với 3.758 căn; 8 dự án nhà ở xã hội trong 20% quỹ đất ở của dự án nhà ở thương mại, diện tích 39,87 ha với 5.572 căn.