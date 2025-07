Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam một công chứng viên giả mạo chủ đất ký hợp đồng

Ngày 24.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Thị Liêm (49 tuổi, ở P.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự. Bị can Huỳnh Thị Liêm là công chứng viên, Trưởng văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm, đóng tại P.Long Khánh.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can Huỳnh Thị Liêm ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thị Mai Trinh (54 tuổi, ở P.Long Khánh) cùng về tội danh.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, 2 bị can Liêm và Trinh đã giả mạo chủ đất để ký kết các hợp đồng giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên cần liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (số 47 Nguyễn Ái Quốc, P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) để được hướng dẫn giải quyết.