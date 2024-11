Tiếp tay cho lừa đảo, công chứng viên bị bắt tạm giam

Ngày 8.11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Thành (64 tuổi), cựu công chứng viên Phòng công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Thành ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cựu công chứng viên Võ Văn Thành bị khởi tố để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau khi tống đạt quyết định khởi tố (tối 7.11), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét Văn phòng công chứng Võ Văn Thành (ở đường Hùng Vương, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh).

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngày 3.10.2017, Võ Văn Thành (thời điểm này đang làm công chứng viên Phòng công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai) đã không thực hiện đúng quy định pháp luật khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bị can Đỗ Thị Ái (37 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh), gián tiếp tạo điều kiện cho Ái thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỉ đồng của một bị hại tại TP.HCM.

Bị can Đỗ Thị Ái bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.