Bộ Công an khám xét nhà trùm giang hồ Thảo 'lụi' ở Phan Thiết

Theo nguồn tin, trùm giang hồ Thảo "lụi" liên quan đến một đường dây ma túy do Bộ Công an và Công an Bình Thuận đang phối hợp điều tra. Đồng thời, nguồn tin cho biết Thảo "lụi" còn bị nghi ngờ cầm đầu đường dây bảo kê liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản ở xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết.



Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ bên ngoài căn biệt thự XUÂN AN

Căn biệt thự bị khám xét nằm sát ven sông Bến Lội, thuộc P.Xuân An, TP.Phan Thiết. Bên kia sông Bến Lội là xã Hàm Thắng, thuộc H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).



Xe của lực lượng cảnh sát cơ động túc trực từ 15 giờ hôm nay 3.6 XUÂN AN

Tất cả các ngõ ngách dẫn vào ngôi biệt thự đều có lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Bình Thuận phong tỏa. Ngoài cổng ngôi biệt thự có 2 xe đặc chủng của Cảnh sát cơ động, với hàng chục chiến sĩ cầm súng AK đứng gác và có thêm 4 con chó nghiệp vụ rọ mõm, canh bên ngoài.

Ngôi biệt thự nằm sát ven sông Bến Lội, P.Xuân An, TP.Phan Thiết giáp ranh huyện Hàm Thuận Bắc XUÂN AN

Nguồn tin cho biết, C02 khám xét bên trong ngôi biệt thự từ 15 giờ cùng ngày (3.6). Bên ngoài còn có cả dân phòng và Công an P.Xuân An (TP.Phan Thiết) xuất hiện.

Lúc 18 giờ, cảnh sát cơ động dẫn 1 người mặc áo đen bị còng tay ra đằng sau, mang giày trắng đưa lên chiếc xe bán tải rồi đưa đi.

Công an đưa một người bị còng tay, đeo giày trắng lên xe và đưa đi lúc 18 giờ hôm nay 3.6 XUÂN AN

Tuy nhiên, các lực lượng bảo vệ bên ngoài vẫn canh gác. Hai chiếc xe của Cảnh sát cơ động vẫn đứng ngoài cổng thời điểm lúc 18 giờ 15 phút.

Cách đây 1 ngày, lực lượng cảnh sát ma túy Công an Bình Thuận đã tiến hành bắt giam nhiều nghi can liên quan đến hoạt động vận chuyển, tàng trữ và buôn bán ma túy.

Hiện, các lực lượng của C02 và Công an Bình Thuận vẫn khám xét bên trong căn biệt thự được cho là của trùm giang hồ Thảo "lụi".

Rất nhiều lực lượng phối hợp khám xét ngôi biệt thự XUÂN AN

Lúc 18 giờ 45 phút (3.6), một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết ngay trước khi các lực lượng công an xuất hiện tại ngôi biệt thự thì Thảo "lụi" đã rời đi trước đó.

Người bị công an còng tay bắt đưa đi lúc 18 giờ được cho là con trai của Thảo "lụi".