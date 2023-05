Phục kích hầm Mũi Trâu, 'chặt đứt' đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng

Sáng 24.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Trà Văn Công (33 tuổi, ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn), Đặng Quang Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) để điều tra mở rộng về đường dây ma túy từ Quảng Trị đưa đến Đà Nẵng.

Trước đó, cuối tháng 3, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một nhóm người có biểu hiện mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, móc nối đồng bọn ở Quảng Trị để đưa ma túy vào TP.Đà Nẵng tiêu thụ.

Lực lượng trinh sát bắt nghi phạm cùng 9 gói ma túy tang vật NGUYỄN TÚ

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã thu thập chứng cứ, bước đầu làm rõ lai lịch những đối tượng trong đường dây.

Ngày 22.5, xác định Trà Văn Công đi Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) lấy ma túy đem về TP.Đà Nẵng để tiêu thụ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Các trinh sát đeo bám, giám sát mọi di biến động của nhóm nghi phạm. Đến khoảng 15 giờ ngày 23.5, tại khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Hòa Vang… chặn bắt ô tô BS 43E - 000.58 do H.T.P (28 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) điều khiển.

Với 9 kg, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại TP.Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Lúc này, trên xe tài xế chở theo Trà Văn Công và Đặng Quang Hiếu, lực lượng cảnh sát khống chế, khám xét khẩn cấp, thu giữ bên dưới hàng ghế ngồi phía sau có 1 bao tải chứa 9 gói dạng gói trà.



Kiểm tra bên trong các gói có chứa ma túy đá và hàng khay Ketamine, tổng trọng lượng 9 kg, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 3 điện thoại di động…

Trà Văn Công khai nhận 9 gói ma túy trên do Công mua của một nam thanh niên (không rõ lai lịch) tại TT.Lao Bảo, Quảng Trị để mang về Đà Nẵng bán sỉ cho các mối ma túy lớn.

Test nhanh ma túy đối với Công và Hiếu, kết quả cả 2 đều dương tính.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, với số lượng 9 kg, đây là chuyên án triệt phá ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.