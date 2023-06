'Cụt 2 tay vẫn có bằng lái xe, chạy tội thì xin giấy chứng nhận tâm thần'

Chiều 3.6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trung tướng Tô Ân Xô đã thông tin về các hiện tượng tiêu cực hay hành vi cấp khống, bán giấy khám sức khỏe.

Giấy khám sức khỏe giả mạo bị các cơ quan chức năng phát hiện T.N

Theo ông, việc này xảy ra từ rất lâu, tại nhiều địa phương, chưa ngăn chặn được triệt để. Nhu cầu giấy khám sức khỏe của người dân rất cao do đi học lái xe, đi lao động học tập, bảo hiểm xã hội, thậm chí chạy tội cũng cần đến giấy khám sức khỏe. Từ đó đã xảy ra tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật.

"Có những bệnh nhân nam mà có giấy chứng nhận viêm phụ khoa của phụ nữ, hay có người cụt cả 2 tay vẫn được cấp bằng lái xe vì có giấy chứng nhận sức khỏe. Trong quá trình điều tra còn thấy có các hiện tượng chạy tội, lấy giấy chứng nhận về tâm thần, tinh thần", ông Xô nói.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, mới đây nhất, tại Đồng Nai, công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 18 đối tượng, sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian rất ngắn tới đây.

Đặc biệt, vừa rồi với hiện tượng người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) trên TP.Biên Hòa (Đồng Nai), bước đầu qua khám xét, thu giữ trên 135.000 giấy phép nghỉ hưởng BHXH; 400.000 tờ giấy khống khám sức khỏe chưa có thông tin người khám bệnh.

Bước đầu, xác định có 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu móc nối với các phòng khám tại TP.Biên Hòa để thực hiện các hành vi như viết thêm, giả chữ ký của người khám bệnh để lập các hồ sơ rút tiền của BHXH.

Hay lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm của công nhân trong khi thực tế công nhân không bị bệnh hoặc không đi khám bệnh vẫn được hưởng tiền khám chữa bệnh, gây thiệt hại rất nghiêm trọng với ngân sách nhà nước.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ, mở rộng các đối tượng liên quan. "Bộ Công an đang rất chú ý đến việc cấp giấy bảo hiểm y tế hoặc cấp bằng lái xe, thời gian tới sẽ điều tra làm rõ", ông Xô nói.