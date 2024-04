Đồng Nai: Vợ chủ tịch xã giả chữ ký bán đất chiếm đoạt 11 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Bảo Quang và bà Nguyễn Thị Hồng Nga (42 tuổi), cựu Phó chủ tịch UBND xã Bảo Quang (TP.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cả 2 được áp dụng biện pháp tại ngoại.

Cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Bảo Quang CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Phúc (46 tuổi), cựu công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Quang để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

3 bị can trên bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn và người đi lừa đảo chính là vợ của Chủ tịch UBND xã Bảo Quang.

Theo cơ quan công an, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, nên từ năm 2021, Đào Thị Liễu (42 tuổi, vợ ông Nguyễn Tiến Dũng) đã đứng ra làm "cò" tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Sau khi nhận các sổ đỏ của chủ đất, Liễu giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác rồi mang đến UBND xã Bảo Quang nhờ Nguyễn Minh Phúc tiếp nhận chứng thực.

Đọc lệnh bắt Nguyễn Minh Phúc, cựu công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Quang CÔNG AN CUNG CẤP

Là công chức tư pháp - hộ tịch, không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng nhưng biết Liễu là vợ của chủ tịch xã nên Phúc đã tiếp nhận hồ sơ của Liễu rồi trình ông Dũng, bà Nga ký chứng thực. Bằng thủ đoạn trên, Liễu đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Vụ việc vỡ lở, người dân tố cáo công an. Vào cuộc điều tra, tháng 6.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để bắt tạm giam đối với Liễu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của Đào Thị Liễu thì đến Văn Phòng CSĐT điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trình báo. Hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Đức Sâm (ĐT: 0908.130.737) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.