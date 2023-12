Công an tỉnh Đồng Nai tìm bị hại của dự án Khu dân cư Tân Thịnh

Liên quan vụ án Khu dân cư Tân Thịnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra thông báo tìm bị hại là khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần đầu tư LDG.

Khu dân cư Tân Thịnh nhìn từ trên cao LÊ LÂM

Cơ quan CSĐT đề nghị các bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Trọng Lực qua SĐT 0973793777 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Qua quá trình điều tra, ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi), Phó trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai còn khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng TN-MT H.Trảng Bom.

Hiện khu dân cư gần như bỏ hoang, chỉ có 1 vài nhà có người sinh sống LÊ LÂM

Đến ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 cán bộ, đó là ông Lương Quang Huy (44 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền (H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn Nhật Huy (46 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).