Vụ xây trái phép 680 căn nhà: Bắt thêm 1 chủ tịch xã và 1 chuyên viên

Liên quan vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (nơi 680 căn nhà xây dựng trái phép tại xã Đồi 61, H.Trảng Bom, Đồng Nai) do Công ty CP đầu tư LDG làm chủ đầu tư, ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 cán bộ.



Thi hành lệnh bắt đối với ông Lương Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Giang Điền CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Theo đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lương Quang Huy (44 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền (H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn Nhật Huy (46 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 2 bị can nêu trên.

Nguyễn Văn Nhật Huy (chuyên viên Phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom) nghe đọc lệnh bắt tạm giam CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Trước đó, ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện tại dự án khu dân cư (KDC) Tân Thịnh.

Qua quá trình điều tra,ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi), Phó trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai còn khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng TN-MT H.Trảng Bom.

Sai phạm tại dự án KDC Tân Thịnh là vụ việc được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi (vào cuối năm 2022). Hiện vụ án đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.