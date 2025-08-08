Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế Grab cầu cứu CSGT khi bị khách 'ngáo đá' dọa nạt

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2025 13:04 GMT+7

Thấy vị khách có biểu hiện 'ngáo đá', liên tục hăm dọa và không chịu xuống xe dù đã đến nơi, tài xế GrabCar nhanh trí lái xe vào chốt CSGT để cầu cứu.

Trưa nay 8.8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khống chế, đưa người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" đến bệnh viện để điều trị.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế GrabCar tên N.Q (59 tuổi, trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển ô tô biển số 43A-278.xx nhận cuốc xe chở một khách nam từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến đường Nguyễn Văn Linh (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

- Ảnh 1.

Nam hành khách có dấu hiệu "ngáo đá"

ẢNH: Đ.X

Tuy nhiên, khi lên xe, người này có biểu hiện bất thường, liên tục dùng lời lẽ hăm dọa tài xế. Lúc đến nơi, vị khách không chịu xuống xe mà yêu cầu chở tiếp đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Dù lo sợ, tài xế vẫn bình tĩnh điều khiển xe và quan sát. Đến khu vực đường Nguyễn Tri Phương (P.Thanh Khê), thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, ông N.Q lập tức lái xe vào chốt và xuống xe, cầu cứu.

Tổ CSGT đã nhanh chóng khống chế người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", đưa về Công an P.Thanh Khê để xác minh làm rõ.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa ông T.N.H.T đến bệnh viện tâm thần để "cắt cơn"

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra, hành khách được xác định là T.N.H.T (38 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, TP.Đà Nẵng), vừa trở về địa phương từ tháng 12.2024 sau thời gian chấp hành cai nghiện ma túy bắt buộc. Tại thời điểm bị khống chế, ông T. có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi.

Tổ CSGT đã phối hợp Công an P.Thanh Khê và cơ quan chức năng đưa ông T. đến Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng để "cắt cơn", xét nghiệm ma túy.

Tin liên quan

Công an Đà Nẵng tung quân truy quét 'bóng ma trắng', nhiều con nghiện sa lưới

Công an Đà Nẵng tung quân truy quét 'bóng ma trắng', nhiều con nghiện sa lưới

Sau lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng công an các địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT TP.Đà Nẵng tài xế Grab ngáo đá ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận