Tài xế Grab cầu cứu CSGT khi bị khách 'ngáo đá' dọa nạt

Trưa nay 8.8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khống chế, đưa người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" đến bệnh viện để điều trị.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế GrabCar tên N.Q (59 tuổi, trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển ô tô biển số 43A-278.xx nhận cuốc xe chở một khách nam từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến đường Nguyễn Văn Linh (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Nam hành khách có dấu hiệu "ngáo đá" ẢNH: Đ.X

Tuy nhiên, khi lên xe, người này có biểu hiện bất thường, liên tục dùng lời lẽ hăm dọa tài xế. Lúc đến nơi, vị khách không chịu xuống xe mà yêu cầu chở tiếp đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Dù lo sợ, tài xế vẫn bình tĩnh điều khiển xe và quan sát. Đến khu vực đường Nguyễn Tri Phương (P.Thanh Khê), thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, ông N.Q lập tức lái xe vào chốt và xuống xe, cầu cứu.

Tổ CSGT đã nhanh chóng khống chế người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", đưa về Công an P.Thanh Khê để xác minh làm rõ.

Lực lượng chức năng đưa ông T.N.H.T đến bệnh viện tâm thần để "cắt cơn" ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra, hành khách được xác định là T.N.H.T (38 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, TP.Đà Nẵng), vừa trở về địa phương từ tháng 12.2024 sau thời gian chấp hành cai nghiện ma túy bắt buộc. Tại thời điểm bị khống chế, ông T. có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi.

Tổ CSGT đã phối hợp Công an P.Thanh Khê và cơ quan chức năng đưa ông T. đến Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng để "cắt cơn", xét nghiệm ma túy.

