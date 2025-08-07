Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Giấu ma túy trong nhà thờ tộc, giao dịch xuyên tỉnh: Hai bác cháu lãnh án tù

Huy Đạt
Huy Đạt
07/08/2025 16:56 GMT+7

Tái phạm sau án tù gần 10 năm, Đào Ngọc Duy Anh cùng cháu họ lập đường dây ma túy xuyên tỉnh, giấu ma túy ở nhà thờ tộc...

Ngày 7.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (46 tuổi) mức án tù chung thân, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Đào Ngọc Lợi (29 tuổi - cháu họ của bị cáo Duy Anh) 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo tổ chức đường dây vận chuyển ma túy xuyên tỉnh với khối lượng lớn, bị bắt quả tang khi đang nhận “kiện hàng” tại nhà xe trên đường Điện Biên Phủ (P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Giấu ma túy trong nhà thờ tộc, giao dịch xuyên tỉnh: 2 bác cháu lãnh án nặng- Ảnh 1.

Bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (bên phải) và Đào Ngọc Lợi tại phiên tòa

ẢNH: Đ.X.

Trước đó, khoảng 7 giờ 10 ngày 23.4.2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phát hiện 2 người đàn ông bước ra từ nhà xe X.T., một người cầm trên tay kiện hàng nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kiện hàng có chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Hai nghi phạm là Đào Ngọc Duy Anh và Đào Ngọc Lợi (cùng ở P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (cũ) - nay là P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Anh và Lợi đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể để mua ma túy từ TP.HCM đưa ra TP.Đà Nẵng tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Lợi là người đặt mua hàng, còn Duy Anh giữ hàng và cả 2 cùng tìm đầu mối bán ra. Chỉ tính riêng kiện hàng bị thu giữ, tổng lượng ma túy 2 bị cáo tàng trữ gồm 151,199 gram Methamphetamine, 1,777 gram MDMA và 101,656 gram Ketamine.

Ngoài ra, tại nhà thờ tộc họ Đào, nơi ở của Duy Anh, cơ quan chức năng phát hiện Anh cất giữ thêm 93 viên ma túy tổng hợp (Methamphetamine) và 3 khẩu súng. Cơ quan chức năng xác định tổng số ma túy Duy Anh phải chịu trách nhiệm lên đến gần 291 gram.

Đáng chú ý, Đào Ngọc Duy Anh từng có tiền án 9 năm 6 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Mua bán vũ khí quân dụng” và “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức”, được mãn hạn tù năm 2020. Năm 2022, Duy Anh tiếp tục bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, khối lượng ma túy đặc biệt lớn, gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tin liên quan

Vận chuyển gần 1,2 kg ma túy từ TP.HCM ra Đà Nẵng, lãnh 20 năm tù

Vận chuyển gần 1,2 kg ma túy từ TP.HCM ra Đà Nẵng, lãnh 20 năm tù

Giao dịch qua một ứng dụng mạng xã hội, Trần Bảo Quốc đã vận chuyển gần 1,2 kg ma túy từ TP.HCM ra Đà Nẵng, bị bắt giữ và lãnh án 20 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy mua bán ma túy mua bán trái phép chất ma túy tù chung thân Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận