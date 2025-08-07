Giấu ma túy trong nhà thờ tộc, giao dịch xuyên tỉnh: Hai bác cháu lãnh án tù

Ngày 7.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (46 tuổi) mức án tù chung thân, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Đào Ngọc Lợi (29 tuổi - cháu họ của bị cáo Duy Anh) 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo tổ chức đường dây vận chuyển ma túy xuyên tỉnh với khối lượng lớn, bị bắt quả tang khi đang nhận “kiện hàng” tại nhà xe trên đường Điện Biên Phủ (P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (bên phải) và Đào Ngọc Lợi tại phiên tòa ẢNH: Đ.X.

Trước đó, khoảng 7 giờ 10 ngày 23.4.2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phát hiện 2 người đàn ông bước ra từ nhà xe X.T., một người cầm trên tay kiện hàng nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kiện hàng có chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Hai nghi phạm là Đào Ngọc Duy Anh và Đào Ngọc Lợi (cùng ở P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (cũ) - nay là P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Anh và Lợi đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể để mua ma túy từ TP.HCM đưa ra TP.Đà Nẵng tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Lợi là người đặt mua hàng, còn Duy Anh giữ hàng và cả 2 cùng tìm đầu mối bán ra. Chỉ tính riêng kiện hàng bị thu giữ, tổng lượng ma túy 2 bị cáo tàng trữ gồm 151,199 gram Methamphetamine, 1,777 gram MDMA và 101,656 gram Ketamine.

Ngoài ra, tại nhà thờ tộc họ Đào, nơi ở của Duy Anh, cơ quan chức năng phát hiện Anh cất giữ thêm 93 viên ma túy tổng hợp (Methamphetamine) và 3 khẩu súng. Cơ quan chức năng xác định tổng số ma túy Duy Anh phải chịu trách nhiệm lên đến gần 291 gram.

Đáng chú ý, Đào Ngọc Duy Anh từng có tiền án 9 năm 6 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Mua bán vũ khí quân dụng” và “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức”, được mãn hạn tù năm 2020. Năm 2022, Duy Anh tiếp tục bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, khối lượng ma túy đặc biệt lớn, gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.