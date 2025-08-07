Đà Nẵng: Thanh tra 6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí

Ngày 7.8, thông tin từ Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện kế hoạch của thanh tra Chính phủ và UBND TP.Đà Nẵng, Chánh thanh tra Trần Thị Kim Hoa vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng sẽ thanh tra 6 dự án cụ thể được Thanh tra Chính phủ yêu cầu. Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1.7.2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết; thời hạn thanh tra không quá 30 ngày.

Cụ thể, đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (TĐC) Phước Lý 2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.

TP.Đà Nẵng sẽ thanh tra tại 6 dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài... ẢNH: HOÀNG SƠN

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài và dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Hòa Liên 5, do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng - giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Theo yêu cầu của Chánh thanh tra thành phố, các đoàn thanh tra chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, trình Chánh thanh tra phê duyệt; hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 15.9.

Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn trên địa bàn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững.

Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết thêm, nội dung thanh tra bao gồm từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định - phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, bố trí vốn, giải ngân - thanh quyết toán dự án đến việc giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.