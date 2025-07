Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra các dự án nào tại Đồng Nai?

Như Thanh Niên đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, Thanh tra Chính phủ trực tiếp tiến hành thanh tra 145 dự án của các Bộ, ngành trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ, ngành quản lý, có tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng; thanh tra một số dự án lớn của các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng.

Trong số này, Đồng Nai có 8 dự án được "điểm tên", gồm 5 dự án thuộc Đồng Nai (cũ) và dự án thuộc Bình Phước (cũ).

5 dự án thuộc Đồng Nai (cũ), gồm:

Khu đô thị dịch vụ Amata Long Thành 1, chủ đầu tư là CTCP Đô thị Amata Long Thành. Dự án có quy mô 55,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.590 tỉ đồng.

Khu đô thị du lịch Long Tân, chủ đầu tư là Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng. Dự án rộng 332 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.751 tỉ đồng.

Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Dự án rộng 48,4 ha, vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng.

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành (Đồng Nai) do CTCP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư. Dự án rộng 47 ha, tổng vốn đầu tư 1.542 tỉ đồng.

Dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư - Xây dựng - Kiến trúc Toàn Thịnh Phát. Dự rộng 8,4 ha, vốn đầu tư 2.132 tỉ đồng.

Một góc dự án dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành (Đồng Nai) do CTCP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư ẢNH: LÊ LÂM

3 dự án thuộc Bình Phước (cũ) gồm: Khu dân cư Phước Thắng do Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương làm chủ đầu tư. Dự án rộng 56,5 ha, tổng vốn đầu tư 1.844 tỉ đồng do; Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 do Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 làm chủ đầu tư, rộng 149,5 ha, vốn đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng; Nhà máy thủy điện Đức Thành do Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn BP, rộng 7,8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai công trình, dự án đến ngày 1.7.2025. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên.