Đà Nẵng: Người dân phát hiện súng đạn ở bãi rác

Ngày 5.8, Công an P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 4.8, trong lúc đổ rác tại khu vực giao lộ đường An Dương Vương - Phan Hành Sơn (P.Ngũ Hành Sơn), anh T.Q.C. (30 tuổi, ở P.Ngũ Hành Sơn) phát hiện bao ni lông có chứa khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Đi đổ rác, người dân phát hiện súng và nhiều viên đạn ẢNH: H.Đ.

Nhận thấy đây là vật dụng nguy hiểm, anh C. đã lập tức báo với Tổ cảnh sát trật tự Công an P.Ngũ Hành Sơn đang tuần tra gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã hướng dẫn anh T.Q.C. thực hiện các thủ tục giao nộp tang vật theo đúng quy định. Ban đầu, lực lượng công an xác định tang vật tiếp nhận là loại súng Rulo và 5 viên đạn cao su.

Phát hiện súng và đạn ở bãi rác, anh T.Q.C đã giao nộp cho công an ẢNH: Đ.X

Công an P.Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản tiếp nhận và chuyển vụ việc cho đội nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc khẩu súng và số đạn trên.

Công an P.Ngũ Hành Sơn cũng biểu dương tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ của anh T.Q.C.; đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí, hung khí, vật liệu nổ

Những ngày đầu tháng 8.2025, tại trụ sở Công an P.Ngũ Hành Sơn và Công an xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng), lực lượng công an đã tổ chức tiếp nhận nhiều loại vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, góp phần giữ bình yên tại khu vực ẢNH: Đ.X

Tại xã Bà Nà, sau lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vào ngày 1.8, Công an xã Bà Nà cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, giao nộp vũ khí.

Qua vận động, em P.Đ.H. (ở xã Bà Nà) đã tự giác mang đến giao nộp một khẩu súng ná cao su bắn đạn bi sắt dài khoảng 1m, gắn ống ngắm chiếu tia laser.

Người dân tự nguyện giao nộp súng ná cao su bắn đạn bi sắt cho lực lượng công an ẢNH: Đ.X

Theo Công an TP.Đà Nẵng, việc tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những nội dung trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, hướng đến mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, xã hội lớn trên địa bàn thành phố.