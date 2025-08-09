Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Cận cảnh tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới

Thanh Lộc
Thanh Lộc
09/08/2025 14:35 GMT+7

Từ ngày 10.8, tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị) đón đoàn tàu du lịch 13 toa chất lượng cao, lần đầu tiên đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam, trang bị hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm an toàn, thoải mái trên cung đường sắt đẹp của Việt Nam.

Ngày 9.8. Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày mai 10.8, ngành đường sắt chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch chất lượng cao tuyến Hà Nội - Đồng Hới gồm 13 toa xe được sản xuất, đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình nội địa hóa công nghệ đóng tàu, giúp tiết giảm chi phí, tối ưu vốn đầu tư và vẫn đảm bảo chất lượng quốc tế.

Cận cảnh tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới- Ảnh 1.

Bên trong toa ngồi mềm của đoàn tàu

ẢNH: QUANG TRI TOURISM

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới là một trong 6 cung đường sắt đẹp, đồng thời là tuyến có lượng hành khách đi lại cao. Đoàn tàu mới khai thác với tần suất 2 ngày/chuyến, chạy cả 2 chiều. Chiều Hà Nội - Đồng Hới khởi hành lúc 20 giờ 5 phút tại ga Hà Nội, đến ga Đồng Hới lúc 6 giờ 10 phút sáng hôm sau; chiều ngược lại xuất phát lúc 15 giờ 20 phút tại ga Đồng Hới, đến ga Hà Nội lúc 4 giờ 15 phút sáng hôm sau.

Cận cảnh tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới- Ảnh 2.

Khoang 4 giường nằm trên tàu

Đoàn tàu được trang bị nhiều tiện ích hiện đại, nâng cao trải nghiệm hành khách. Hệ thống phát wifi phủ khắp toa, điều hòa phân khu có thể điều chỉnh nhiệt độ riêng theo nhu cầu, mỗi giường nằm có tivi cá nhân, hệ thống vệ sinh hút chân không sạch sẽ, không mùi như trên máy bay. 

Ghế ngồi mềm có khả năng quay 360 độ, thuận tiện cho việc trò chuyện, ngắm cảnh. Hệ thống hãm phanh ABS cùng đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục giúp đảm bảo an toàn tối đa khi vận hành.

Cận cảnh tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới- Ảnh 3.

Toa nhà ăn ở trên tàu

Cấu hình đoàn tàu gồm 6 toa giường nằm mềm (mỗi toa 28 giường) và 5 toa ghế ngồi mềm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách. Giá vé bình quân là 620.000 đồng/vé ghế ngồi và 1,135 triệu đồng/vé giường nằm. Đặc biệt, trong 10 ngày đầu khai trương, hành khách được giảm 10% giá vé.

Cận cảnh tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới- Ảnh 4.

Khu vực vệ sinh trên tàu

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chất lượng dịch vụ cao, đoàn tàu du lịch Hà Nội - Đồng Hới hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm hành trình an toàn, tiện nghi trên một trong những tuyến đường sắt đẹp của Việt Nam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
Bình luận (0)

