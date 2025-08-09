Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngư dân Đà Nẵng 'mất tích bí ẩn': Thi thể nổi lên gần mũi An Hòa

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/08/2025 15:40 GMT+7

Sau 3 ngày 'mất tích bí ẩn', thi thể của ngư dân ở TP.Đà Nẵng đã nổi lên tại khu vực bờ biển cách mũi An Hòa khoảng 1 hải lý.

Chiều nay 9.8, thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng), cho biết sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ngư dân Phan Đình Hồng (72 tuổi, ở khối phố Hòa Thượng, P.Quảng Phú) mất tích trên biển trước đó.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích bí ẩn trên biển - Ảnh 1.

Thi thể ngư dân Phan Đình Hồng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự

ẢNH: NAM THỊNH

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 9.8, thi thể ngư dân Phan Đình Hồng được phát hiện nổi lên tại khu vực bờ biển cách mũi An Hòa (TP.Đà Nẵng) khoảng 1 hải lý. Mũi An Hòa thuộc địa phận xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng (trước đó là H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ). 

Nhận tin, cán bộ Đồn biên phòng Tam Thanh đã có mặt phối hợp với các lực lượng làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 16 giờ 30 phút ngày 7.8, Đồn biên phòng Tam Thanh nhận tin báo của người dân về việc 3 giờ cùng ngày ông Phan Đình Hồng đi câu bằng thuyền thúng loại thuyền dưới 6 m nhưng đến chiều vẫn chưa vào bờ. Lúc 17 giờ ngày 7.8, người dân phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, chỉ có giấy tờ tùy thân mang tên Phan Đình Hồng.

Nhận định có thể nạn nhân đã gặp nạn trên biển, Đồn biên phòng Tam Thanh cử cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do ông Hồng đi câu một mình nên bước đầu rất khó xác định vị trí mất tích.

Xem thêm bình luận