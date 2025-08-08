Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Đà Nẵng chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, cảnh báo giông sét

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2025 16:36 GMT+7

TP.Đà Nẵng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, yêu cầu kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho ngư dân, theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Quản lý chặt tàu thuyền 

Ngày 8.8, theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 8.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 19 độ vĩ bắc, 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. 

Các lực lượng cũng được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động trên biển; đồng thời theo dõi sát các bản tin thời tiết, cảnh báo giông, lốc, sét để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

TP.Đà Nẵng chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, cảnh báo giông sét- Ảnh 1.

Chính quyền TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho ngư dân, theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Việc duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố phải được đảm bảo thông suốt, nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố. 

TP.Đà Nẵng đang trong trạng thái sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân và người dân ven biển trước diễn biến phức tạp của thời tiết trên biển.

Cảnh báo mưa lớn, giông, lốc, sét...

Cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi cảnh báo về mưa lớn, giông, lốc, sét và mưa đá cục bộ tại nhiều khu vực thuộc TP.Đà Nẵng và lân cận.

Qua theo dõi ảnh ra đa thời tiết lúc 10 giờ 50 ngày 8.8, các khối mây đối lưu đang phát triển tại các xã vùng cao Hùng Sơn, La Êê, La Dêê, Đắc Pring, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Nam Trà My, Trà Leng (TP.Đà Nẵng) và tiếp tục mở rộng.

TP.Đà Nẵng chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, cảnh báo giông sét- Ảnh 2.

Cơn mưa lớn hồi tháng 6.2025 gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Đến khoảng 13 giờ, mưa rào và giông có khả năng lan sang các xã vùng cao Nam Giang, Bến Giằng, Tây Giang, A Vương, Đông Giang, Bến Hiên, Thạnh Mỹ. Tiếp đó mưa rào và giông xuất hiện ở nhiều xã vùng cao Khâm Đức, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp, Phước Trà, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Đốc...

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức 1. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm và giông sét.


