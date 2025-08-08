Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul

Chí Nhân
Chí Nhân
08/08/2025 07:00 GMT+7

Sau đợt 'hạn bà chằn', sáng nay 8.8, áp thấp nhiệt đới, bão Podul - cơn bão số 11 trên vùng biển tây Thái Bình Dương đang hướng thẳng vào Biển Đông, có thể xuất hiện khoảng ngày 13.8.

"Hạn bà chằn" vừa đi qua, mưa bão có khả năng xuất hiện dồn dập trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 8.8, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm lúc 4 giờ là 19,1 vĩ bắc và 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul- Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện sáng sớm nay trên Biển Đông

NGUỒN: NCHMF

Cường độ của áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tương đương sức gió từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 - 3m. Biển động, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao gặp giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đến 4 giờ sáng ngày 9.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc. Cường độ áp thấp mạnh cấp 6 giật cấp 8; vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng mạnh. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía tây bắc ở khu vực bắc Biển Đông.

Thời tiết trên đất liền cả nước, đáng chú ý ở khu vực tây bắc Bắc bộ vào sáng sớm, chiều tối và đêm hôm nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 10 -30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng phổ biến từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), hiện nay, trên vùng biển tây Thái Bình Dương đang có cơn bão số 11 với tên quốc tế là Podul. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và dự báo có khả năng vào Biển Đông trong ngày 13.8.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, trong những năm trạng thái ENSO trung tính, vào tháng 8 thường xuất hiện 2 đợt "hạn bà chằn" và đợt đầu tháng 8 vừa qua có cường độ khá mạnh. Sau những đợt "hạn bà chằn" - cường độ bức xạ mạnh nên sau đó, mưa bão dồn dập và phức tạp, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm và nguy hiểm, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết, đặc biệt đối với các hoạt động trên biển của ngư dân. 

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới hạn bà chằn Biển Đông Bão trên Biển Đông bão Podul
