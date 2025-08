'Hạn bà chằn' gây nắng nóng giữa mùa mưa ở TP.HCM

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích, đợt nắng nóng kéo dài từ tuần trước đến những ngày đầu tuần này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn" - một đợt nắng nóng giữa mùa mưa. Ngay sau giai đoạn nắng nóng thời tiết thường xảy ra các hiện tượng cực đoan như giông, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh... nên người dân cần đặc biệt chú ý phòng tránh rủi ro. Từ giữa cuối tháng 8 đến hết tháng 10 là giai đoạn cao điểm mưa bão.

Thời tiết TP.HCM phổ biến nắng nóng trong những ngày đầu tuần với mức nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 39 - 40 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong hôm nay 4.8 và ngày mai 5.8, thời tiết tại TP.HCM phổ biến nắng nóng; ở các phường trung tâm thành phố và các xã phường như Bình Dương, Dĩ An, Thuận An, Bầu Bàng, Bến Cát… mức nhiệt cao nhất lên đến 34 - 35 độ C. Còn các địa phương như Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 33 độ C. Có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ xuất hiện vài nơi.



Nguyên nhân nắng nóng là do vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục duy trì hoạt động mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía bắc qua nam Trung bộ và trung Trung bộ. Trong khi đó, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình nên mưa ít.

Từ khoảng ngày 6.8, vùng áp thấp nóng suy yếu, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình và từ ngày 10.8 gió có xu hướng gia tăng cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía bắc qua Trung bộ và suy yếu.

Do vậy, từ giữa tuần ở thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến mưa giông trên diện rộng. Cảnh báo do thời tiết đang nắng nóng chuyển sang mưa giông nên chênh lệch nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ven sông.