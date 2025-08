Mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tăng nhanh

Từ thượng nguồn sông Mekong đến đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước lũ đang ở mức cao và tiếp tục gia tăng. Dự báo đạt mức cao nhất vào cuối tháng 8, vùng đầu nguồn sông Cửu Long có thể cao hơn cùng kỳ năm 2024 từ 50 - 80cm.



Mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và cao hơn trung bình nhiều năm ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), trong tháng 7 năm nay, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão (số 2 và số 3) gây mưa khá lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mekong, đặc biệt là cơn bão số 3. Điều này làm lượng mưa lũy tích tháng 7 trên lưu vực ở mức cao phổ biến từ 100 - 500mm. Đặc biệt, một số khu vực thượng trung Lào, đông bắc Thái Lan, đông bắc Campuchia và vùng Tây nguyên của Việt Nam lượng mưa đạt từ 300 - 500mm. Đây là yếu tố chính làm lũ trên dòng chính sông Mekong tăng mạnh trong cuối tháng 7, do ảnh hưởng bão số 3.

Theo số liệu của Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), mực nước lũ trong tháng 7 tại trạm Kratie (Campuchia) cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và các năm 2024, 2019 và 2015; chỉ thấp hơn năm 2000 - năm có lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước lớn nhất tháng 7 (ngày 31) đạt 20,45m cao hơn trung bình nhiều năm đến 3,86m; cao hơn nhiều các năm 2024, 2019 và 2015; cao hơn năm 2011 (năm lũ cao) là 1,74m.

Bên cạnh đó, dung tích Biển Hồ (Campuchia) vào ngày 31.7 cũng đạt 17,36 tỉ m3; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ lớn hơn 4,37 tỉ m3; lớn hơn nhiều các năm 2024, 2019 và 2015.

Tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước cao nhất tại Tân Châu đạt 2,49m; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ cao hơn 0,22m, cao hơn năm 2024 là 0,39m; cao hơn nhiều các năm 2019 và 2015. Mực nước cao nhất tại Châu Đốc đạt 2,24m; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ cao hơn 0,31m; cao hơn năm 2024 là 0,26m; cao hơn nhiều các năm 2019 và 2015; cao hơn cả năm 2011 là 0,22m.

Mực nước lũ nội đồng vùng ĐBSCL trong tháng 7 ở mức khá cao và biến đổi mạnh theo triều, mực nước cao nhất tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo trong tháng 8, mực nước vùng ĐBSCL ở mức khá cao và có xu thế tăng. Đến ngày 31.8, mực nước lũ trên dòng chính sông Cửu Long khu vực đầu nguồn được dự báo ở mức cao nhất đạt 3,2m tại Tân Châu - xấp xỉ trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng 0,8m. Còn tại Châu Đốc đạt 3m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,18m và cao hơn cùng kỳ năm 2024 là 0,50m. Điều này khiến cho khu vực nội đồng, nước lớn nhất tháng 8 ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2024 bình quân khoảng 0,4 - 0,5m.

Khu vực trung tâm ĐBSCL, mực nước dự báo ở mức 1,88m tại Cần Thơ, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,23m và xấp xỉ cùng kỳ năm 2024. Còn tại Mỹ Thuận đạt 1,83m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,31m; xấp xỉ cùng kỳ năm 2024. Khu vực nội đồng ở vùng giữa cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm nhưng phổ biến thấp hơn năm 2024.

Ở bùng ven biển, mực nước lớn nhất tháng 8 năm 2025 thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2024 do triều cường dự báo năm 2025 ở mức thấp nhưng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo MDM (Dự án giám sát hoạt động các đập thủy điện trên sông Mekong), tại tỉnh Chiang Rai của Thái Lan và khu vực bắc Lào, mưa lớn kéo dài đang đẩy mực nước sông lên mức cao hơn nhiều so với trung bình tháng 7. Tuần trước, các con đập lớn trên lưu vực sông Mekong đã tích trữ một lượng nước đáng kể lên tới 1,48 tỉ m3. Các đập có lượng nước tích trữ lớn gồm đập Tiểu Loan (Trung Quốc, 349 triệu m3), đập Nam Ngum 1 (Lào 1,13 tỉ m3) và đập Nam Theun 2 (Lào 126 triệu m3). Việc tích nước quy mô lớn này sẽ làm suy giảm cường độ nhịp lũ sông Mekong trong những tuần tới.