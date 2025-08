'Mưa vàng' giải nhiệt cho TP.HCM

Khoảng 18 giờ, mây giông phát triển mạnh và gây mưa trên diện rộng ở các phường trung tâm thành phố như Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hòa, Bình Thạnh… Trước đó, mưa giông phát triển ở các khu vực Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình… Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên đến 35 độ C, người dân TP.HCM rất phấn khởi đón trận "mưa vàng" giải nhiệt.



Khu vực Gò Vấp mưa với lượng lớn và kéo dài giúp giảm nhiệt đáng kể ẢNH: CTV

Mây giông phát triển mạnh nhiều nơi ở các phường trung tâm thành phố ẢNH: M.Đ

Tại phường Xuân Hòa, mây giông xuất hiện khoảng 17 giờ 30 phút sau đó mưa to kéo dài ẢNH: CHÍ NHÂN

Một số nơi xuất hiện mưa to ẢNH: M.Đ

Cơn mưa vàng giúp hạ nhiệt cho người dân TP.HCM sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt ẢNH: CTV

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía nam có trục qua Bắc bộ. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ tiếp tục lấn tây và nâng dần trục lên phía bắc, qua trung Trung bộ nên trong 2 - 3 ngày tới, nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 34 độ C, riêng khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhiệt độ có thể thấp hơn 1 - 2 độ C.

Từ khoảng ngày 10.8, gió mùa tây nam hoạt động với xu hướng mạnh dần lên và mưa sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Đề phòng mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ven sông. Mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.