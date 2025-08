Thời tiết TP.HCM, đang nắng nóng lại bất ngờ xuất hiện mưa lớn, vì sao?

Giải thích về tình trạng thời tiết TP.HCM thay đổi bất ngờ, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Lượng mưa đo được trong trận mưa tối qua cao nhất tại trạm Dĩ An 1 là 69mm, Thuận An 59,2mm, Thủ Đức 53,4mm… Mưa lớn được xác định với lượng trên 50mm. Nguyên nhân gây mưa do áp cao nâng trục lên bắc, hình thành vùng hội tụ gió ngay trên khu vực Nam bộ, ẩm từ biển di chuyển vào đất liền. Trên nền nhiệt độ cao tạo ra sự bất ổn định mạnh, hình thành mây đối lưu gây mưa giông.



Mưa lớn giữa những ngày nắng nóng, thời tiết TP.HCM ngày càng thất thường NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Hiện các hình thái thời tiết là rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía nam có trục qua Bắc bộ. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ tiếp tục lấn tây và nâng dần trục lên phía bắc, qua trung Trung bộ.

Mưa lớn chiều tối ngày 5.8 gây nhiều bất ổn với cuộc sống người dân TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Do vậy, thời tiết TP.HCM trong những ngày tới phổ biến nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất từ 34 - 35 độ C, kéo dài đến khoảng ngày 8.8. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông do mây đối lưu phát triển mạnh. Cần đề phòng mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ven sông. Mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Từ khoảng ngày 8 - 9.8 hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc sau dịch dần về phía nam. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu trung bình, từ ngày 10.8 xu hướng mạnh dần, hội tụ gió trên cao hoạt động tốt hơn. Do đó, mưa giông, sét, gió giật mạnh sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Nhiệt độ cao nhất giảm từ 2 - 3 độ C so với hiện tại.