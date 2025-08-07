'Hạn bà chằn' đi qua, ngày mai Biển Đông đón vùng áp thấp mới

Đợt nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay, theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn" đang khép lại và từ chiều tối ngày 7.8, TP.HCM và khu vực Nam bộ, Tây nguyên có thể xuất hiện mưa giông nhiều nơi, có khả năng mưa lớn cục bộ. Vào đầu giờ chiều nay, mây giông và sét bắt đầu phát triển trên khu vực Nam bộ và Tây nguyên.



Đầu giờ chiều ngày 7.8, mây giông, sét bắt đầu phát triển mạnh trên khu vực Nam bộ và Tây nguyên ẢNH: CMH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía nam có trục qua Bắc bộ đang mạnh dần lên. Gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh. Hội tụ gió trên cao cũng có xu hướng hoạt động tốt hơn. Trong ngày 7.8, thời tiết TP.HCM phổ biến ít mây và nắng nóng vào buổi sáng đến trưa với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 34 độ C (giảm khoảng 1 - 2 độ C so với những ngày trước đó). Cảnh báo, chiều tối có khả năng mây giông xuất hiện gây mưa rào và giông rải rác; đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Cảnh báo mưa lớn gây ngập cục bộ, trong mưa giông đề phòng sét và gió giật mạnh ẢNH: PHẠM HỮU

Từ ngày 10.8, gió tây nam có xu hướng mạnh dần lên, bên cạnh đó hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì và hoạt động mạnh hơn; kéo theo mưa giông phát triển trên diện rộng. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất tiếp tục giảm thêm từ 1 - 2 độ C, còn phổ biến 31 - 32 độ C.

Đây là giai đoạn thời tiết chuyển từ trạng thái nắng nóng sang mưa giông mạnh, kéo theo sự thay đổi nhiệt mạnh nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp. Trong mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vòi rồng…

Biển Đông sắp đón vùng áp thấp mới Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 7.8, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), có vị trí vào khoảng 15,5 - 16,5 vĩ bắc và 124,5 -125,5 độ kinh đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng di chuyển vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



