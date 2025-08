Thiên tai nối tiếp nhau đe dọa toàn cầu

Viện Nghiên cứu Swiss Re hôm qua (6.8) công bố báo cáo chỉ ra toàn cầu chịu tổn thất kinh tế lên đến 135 tỉ USD do thiên tai trong 6 tháng đầu năm nay, so với 123 tỉ USD cùng kỳ năm 2024.

Mưa lũ triền miên

Nhiều sự kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới trong đầu tuần này. Reuters hôm qua đưa tin công tác cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét nghiêm trọng tại Ấn Độ gặp khó khăn do mưa lớn và nhiều tuyến đường bị đất đá chặn.

Trước đó, một trận lũ bất ngờ xảy ra vào chiều 5.8 quét qua ngôi làng Dharali ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ. Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của Uttarakhand cho biết khoảng 130 người đã được giải cứu tính đến tối 5.8, nêu thêm lực lượng cứu hộ đã được triển khai như trong tình trạng thời chiến.

Lũ quét nhấn chìm nhiều ngôi nhà tại làng Dharali, bang Uttarakhand (Ấn Độ) ngày 5.8 Ảnh: Reuters

Tại Trung Quốc, mưa lớn đã gây lở đất khiến 7 người mất tích tại TP.Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông trong sáng 6.8, theo Tân Hoa xã. Trước tình hình mưa bão, lực lượng cứu hộ tại Trung Quốc cũng tức tốc triển khai phương án ứng phó, bao gồm khẩn trương mở cống và bơm nước ra khỏi khu vực đô thị. Mưa lớn đã khiến sân bay quốc tế Bạch Vân ở Quảng Châu, một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới, phải hoãn và hủy hơn 670 chuyến bay.

Chính quyền Trung Quốc đã phân bổ hơn 1 tỉ nhân dân tệ (139 triệu USD) để cứu trợ thiên tai cho những vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm trợ cấp thiệt hại cho những vùng trồng ngũ cốc.

Mưa kéo dài cũng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch chikungunya truyền qua muỗi. Theo AP, Trung Quốc đã khôi phục một số biện pháp kiểm soát như thời dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Đông nhằm ngăn chặn đà lây lan chikungunya.

Trung Quốc chống dịch chikungunya bằng biện pháp thời Covid-19

Nắng nóng trở thành "sát thủ thầm lặng"

Nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á liên tiếp ghi nhận những kỷ lục không mong muốn về nhiệt độ. Tại Nhật Bản, TP.Isesaki (tỉnh Gunma) hôm 5.8 có nhiệt độ lên đến 41,8 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trên cả nước, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong nước (41,2 độ C) mới được xác lập hồi tuần trước. Đài NHK hôm qua thông tin Nhật Bản đã trải qua 7 ngày liên tiếp có nơi nóng hơn 40 độ C, bằng với kỷ lục năm 2018, và dự kiến đợt nắng nóng còn kéo dài.

Người dân châu Âu những tuần qua tiếp tục hứng chịu cái nóng gay gắt. Một số quốc gia xứ lạnh ở Bắc Âu mới đây cũng ghi nhận chuỗi ngày nóng trên 30 độ C dài nhất. Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 7 có lần đầu tiên mức nhiệt vượt 50 độ C.

Đoạn đường bị sập ở TP.Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 5.8 Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, AFP hôm qua cho hay toàn bộ khu vực vùng Vịnh đang chịu cảnh ngột ngạt, khi nhiệt độ nhiều nơi lên đến 50 độ C. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 1.8 đo được mức nhiệt 51,8 độ C ở thị trấn Sweihan, gần với kỷ lục ngày nóng nhất (52,1 độ C) ở nước này hồi năm 2002.

Theo báo The Japan Times ngày 5.8, nắng nóng liên tục đe dọa đến sức khỏe người ở mọi độ tuổi, đặc biệt là người già, người có bệnh nền hay người thường xuyên làm việc ngoài trời. Các chuyên gia xem nắng nóng như một "sát thủ thầm lặng" vì chúng không gây thiệt hại lập tức như cháy rừng hay lũ lụt, mà nó gây tác động kéo dài đến sức khỏe và cần nhiều thời gian để có thống kê chính xác.

Thời tiết hanh khô, nhiệt độ cao cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Giới chức Pháp hôm qua cho biết vụ cháy rừng ở khu vực miền nam bùng phát từ ngày 5.8 đã khiến ít nhất 1 người chết, 9 người bị thương, thiêu rụi hơn 11.000 ha rừng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đã huy động mọi nguồn lực trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác ở mức cao nhất. Các vụ cháy rừng lớn khác cũng được ghi nhận ở Canada, Scotland và Hy Lạp những tuần qua.