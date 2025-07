Cháy rừng hoành hành khắp thế giới

Trong tuần qua, tính riêng Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hỏa các địa phương phải đối mặt với hơn 600 vụ cháy ở những khu vực bị hạn hán nghiêm trọng, theo AFP ngày 6.7. Giới chức tỉnh Izmir của nước này cho biết một lao động trong ngành lâm nghiệp đã tử vong trong lúc tham gia cứu hỏa. Đám cháy xảy ra cách thành phố biển cùng tên Izmir khoảng 100 km về phía đông cũng đã làm 2 người khác thiệt mạng.

Cháy rừng ở bang California (Mỹ) hôm 4.7 Ảnh: AP

Sau nhiều nỗ lực, các đội cứu hỏa đến cuối tuần đã kiểm soát đám cháy ở Izmir, cùng 6 vụ cháy rừng khác chủ yếu ở miền tây và miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một đám cháy ở Dortyol (khu vực ven biển phía nam gần biên giới Syria) đến hôm qua vẫn chưa được khống chế.

Trong lúc nhiều nơi ở Thổ Nhĩ Kỳ chật vật ứng phó cháy rừng lan rộng, một hiện tượng hiếm gặp đã xảy ra hôm 5.7 khi tuyết dày bất ngờ phủ trắng một số khu vực ở đông bắc nước này gần biên giới với Georgia. Người dân địa phương cho biết cả đời họ chưa từng thấy tuyết rơi dày đến thế, theo Phys.org.

Ở Pháp, Cơ quan khí tượng Meteo-France hôm 5.7 cho biết đợt nắng nóng khắc nghiệt bắt đầu từ ngày 19.6 đã chấm dứt sau 16 ngày. Tuy nhiên, nước này vào cuối tuần cũng đồng thời hứng chịu những vụ cháy rừng lớn đầu tiên của mùa hè năm nay. Khu vực bùng phát hỏa hoạn chủ yếu tập trung tại vùng phía nam, đặc biệt là hai tỉnh Bouches-du-Rhône và Hérault. Do ảnh hưởng của cháy rừng, giới hữu trách buộc phải phong tỏa một đoạn của tuyến giao thông huyết mạch ở miền nam nước Pháp ngay dịp cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Tình trạng ùn tắc kéo dài tới 10 km xảy ra ở cả hai chiều trên đường cao tốc A9, và lực lượng chức năng đã tổ chức phát nước miễn phí cho hàng dài xe cộ mắc kẹt dưới cái nắng như thiêu đốt, AFP đưa tin.

Tại thị trấn Mireval, gần TP.Montpellier thuộc tỉnh Hérault, đám cháy lan nhanh vì gió mạnh, buộc lính cứu hỏa phải sơ tán người dân. AFP dẫn lời một người địa phương tên Lorette Gargaud (46 tuổi), kể lại: "Khoảng thời gian đó thật sự rất kinh hoàng, đặc biệt là từ

16 giờ đến 18 giờ 30 (hôm 5.7, giờ địa phương). Không khí ngột ngạt đến mức ngộp thở, khói bao phủ cả làng, bạn không thể thấy được gì và những mảnh tro lớn liên tục rơi xuống".

Cũng trong hôm qua, Đài ABC News đưa tin vụ cháy rừng được đặt tên Madre tại hạt San Luis Obispo (bang California, Mỹ) đã lan rộng nhanh chóng. Kể từ khi bùng phát vào sáng 3.7, đám cháy đến ngày 6.7 đã thiêu rụi hơn 32.220 ha và lực lượng cứu hỏa chỉ mới khống chế được 10% diện tích cháy. Theo dữ liệu của Sở Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy bang California (Cal Fire), đây là vụ cháy lớn nhất xảy ra ở tiểu bang từ đầu năm 2025.

Tại Trung Quốc, Đài CCTV dẫn dự báo thời tiết cho biết trong tuần tới, nhiều khu vực đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế nước này sẽ ghi nhận mức nhiệt độ dao động từ37 - 39 độ C. Một số nơi của các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Hồ Bắc và Hà Nam có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Giới hữu trách Trung Quốc đã phát cảnh báo nắng nóng tại 754 địa phương trên cả nước vào cuối tuần qua.