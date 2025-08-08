Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ảnh hưởng ra sao đến đất liền Việt Nam?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 8.8, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ẢNH: P.H

Lúc 4 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc và 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 9.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc và 115,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2 - 3 m.

Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 10.8, tâm vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 20,7 độ vĩ bắc và 114,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ từ 5 - 10 km/giờ.

Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tàu thuyền hoạt động trong vùng biển khu vực bắc Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam.