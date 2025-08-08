Đà Nẵng: Ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ còn chiếc thuyền trôi dạt vào bờ

Ngày 8.8, thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng), cho biết cán bộ, chiến sĩ của đồn đang phối hợp người dân địa phương tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 7.8, Đồn biên phòng Tam Thanh nhận tin báo của người dân về việc 3 giờ cùng ngày (7.8), ông Phan Đình Hồng (72 tuổi, ở khối phố Hòa Thượng, P.Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng loại thuyền dưới 6 m nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa vào bờ.

P.Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tam Thanh, xã Tam Phú và P.An Phú.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh tổ chức tìm kiếm ông Phan Đình Hồng dọc bờ biển ẢNH: NAM THỊNH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định có thể nạn nhân đã gặp nạn trên biển, Đồn biên phòng Tam Thanh cử cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do ông Hồng đi câu một mình nên bước đầu rất khó xác định vị trí mất tích.

Đáng chú ý, lúc 17 giờ ngày 7.8, người dân phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, chỉ có giấy tờ tùy thân mang tên Phan Đình Hồng.

Đồn biên phòng Tam Thanh đã điều động thêm ca nô và 17 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ tìm kiếm tích ngư dân ẢNH: NAM THỊNH

Theo thiếu tá Trần Quốc Khánh, từ tối qua đến sáng nay 8.8, Đồn biên phòng Tam Thanh đã điều động thêm ca nô và 17 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ tìm kiếm.

1 tổ trên ca nô đi tìm ngoài biển, 2 tổ đi dọc bờ các xã Tam Tiến, Tam Hòa nhưng vẫn chưa tìm thấy ông Hồng.

Đồn biên phòng Tam Thanh tham mưu lãnh đạo P.Quảng Phú huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.